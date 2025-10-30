Abbiamo incontrato Ross Sambridge durante Lucca Comics & Games 2025 grazie ad Ultimo Avamposto.

Ross Sambridge è stato tra gli ospiti internazionali più attesi dai fan del mondo del cinema e di Star Wars in un festival che celebra la fantasia in tutte le sue forme, la sua presenza ha ricordato quanto il corpo, prima ancora della tecnologia, sia il primo strumento dell’immaginazione.

Gentile e riflessivo, Sambridge ha conquistato il pubblico con la sua naturale modestia e con un racconto sincero del proprio mestiere: quello di dare un’anima alle creature, di trasformare il gesto in emozione e la fisicità in racconto. Durante gli incontri e i panel a lui dedicati, ha spiegato come il lavoro dell’attore “nascosto” dietro maschere e motion capture sia fatto di concentrazione, ascolto e sensibilità, ma anche di un profondo rispetto per l’artigianato che sta alla base del cinema.

Prodotto in caricamento

Durante la nostra intervista, l’attore inglese ha condiviso aneddoti dal set di Star Wars, parlando delle ore di preparazione fisica necessarie per vestire i panni del Supremo Leader Snoke o di un wookie, e della collaborazione con registi e team di effetti speciali. Ma il tono non è mai stato tecnico: piuttosto, un invito a guardare oltre la superficie, a scoprire l’umanità nascosta sotto il trucco, il lattice e i pixel.

Ross Sambridge: Il gigante gentile dietro le grandi saghe

Con i suoi 2,16 metri di altezza e una presenza fisica imponente, Ross Sambridge è una delle figure più riconoscibili nel panorama del cinema fantastico internazionale. Attore inglese, performer e specialista nella creature performance, ha costruito la propria carriera interpretando esseri straordinari, mostri, alieni e personaggi prostetici, muovendosi con una grazia sorprendente dietro maschere e costumi che, grazie a lui, prendono vita.

La sua è una forma d’arte complessa, a metà strada tra recitazione e danza, dove ogni gesto, inclinazione o movimento diventa linguaggio. Sambridge è oggi considerato uno dei principali interpreti nell’ambito del body performance acting, disciplina che richiede padronanza corporea, sensibilità espressiva e una totale consapevolezza dello spazio scenico.

Prodotto in caricamento

Il grande pubblico lo conosce soprattutto per il suo contributo all’universo di Star Wars: è stato il body double di Andy Serkis nelle scene del Supremo Leader Snoke in Episodio VIII – Gli Ultimi Jedi (2017), e ha indossato i peli e la potenza fisica di un wookie in Solo: A Star Wars Story (2018). Due ruoli diversissimi tra loro, ma accomunati dalla stessa intensità, quella che solo un attore capace di comunicare attraverso il corpo può trasmettere.

Parallelamente alle grandi produzioni hollywoodiane, Sambridge collabora con registi indipendenti, compagnie teatrali e progetti legati alla motion capture e alla performance creaturale, portando avanti un lavoro di ricerca costante sulla relazione tra il corpo umano e l’immaginario. La sua filosofia è semplice ma potente: dietro ogni creatura digitale o costume prostetico c’è sempre un attore in carne e ossa, capace di infondere emozione, ritmo e verità a ciò che vediamo sullo schermo.

Gentile, appassionato e instancabile, Ross Sambridge rappresenta quella categoria di artisti che lavorano nell’ombra ma rendono possibile la luce del cinema. Un interprete che non si limita a “indossare” un personaggio, ma lo abita completamente, trasformando ogni movimento in un atto di empatia tra la realtà e la fantasia.