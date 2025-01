Imperdibili sconti per il LEGO Day: approfittate del 20% di sconto sul sito di Feltrinelli!

Il 28 gennaio è l'International LEGO Day, la giornata che celebra in tutto il mondo i mattoncini più amati. E quale modo migliore per festeggiare se non con un'offerta esclusiva? Solo per il 28 e il 29 gennaio, potete acquistare sul sito di Feltrinelli i vostri set LEGO preferiti con uno sconto del 20%, disponibile esclusivamente online. È il momento perfetto per aggiungere nuovi set alla vostra collezione, trovare il regalo ideale per un appassionato o semplicemente divertirvi con i vostri mattoncini preferiti.

Tra le novità in offerta, vi aspettano set iconici come il LEGO Botanicals Mini-orchidea (10343), perfetto per chi ama decorare la casa con un tocco creativo. Questo kit da costruzione rilassante vi permetterà di realizzare una splendida pianta in fiore, con dettagli realistici come foglie verdi e un vaso effetto terracotta. Se invece siete fan di Harry Potter, non perdete il LEGO Harry Potter Negozi di magia di Diagon Alley (76444), un incredibile modello da esposizione che riproduce i negozi più iconici della famosa strada magica. Con oltre 2.700 pezzi, 12 microfigure e dettagli spettacolari, è il set perfetto per adulti appassionati del mondo magico.

Ma non è finita qui! Gli amanti dei supereroi potranno sbizzarrirsi con il LEGO Super Heroes Marvel (76313), un set che combina il logo Marvel e le minifigure dei più celebri Avengers. Con un design interattivo, potrete esporre i personaggi come decorazione o usarli per creare le vostre avventure. Perfetto per bambini, ragazzi e appassionati di tutte le età.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica sul sito di Feltrinelli: solo il 28 e il 29 gennaio potrete accedere agli sconti del LEGO Day e scoprire centinaia di set per tutte le passioni, dai collezionisti agli appassionati di costruzioni creative. Affrettatevi, perché i pezzi disponibili in sconto sono limitati e la promozione è valida esclusivamente online. Festeggiate il LEGO Day con noi e rendete il vostro mondo più colorato e divertente con i mattoncini LEGO!