Quali sono i fumetti più venduti in fumetteria? Con l’enorme numero di uscite provenienti dalle diverse case editrici, è una domanda che ci poniamo spesso, ma raramente disponiamo dei dati per rispondere con precisione. Grazie alla collaborazione con mycomics.it, finalmente possiamo soddisfare la nostra curiosità: ecco la classifica dei 10 fumetti più venduti nella settimana dal 20 al 26 ottobre 2025.
I fumetti più venduti in fumetteria dal 13 al 19 ottobre 2025
1) Topolino 3653 - Variant Milano Games Week 2025 - Panini Comics
2) Topolino 3656 - Variant Natale 2025 - Panini Comics
3) Dandadan 20 - Variant Tony Valente - Jpop
4) Gachiakuta 1 - Anime Variant - Janku Variant 1 - Edizioni Star Comics
5) Dragon Ball Forever - Ultimate Edition - Dragon Ball Official Guide - Edizioni Star Comics
6) Dragon Ball Landmark - Ultimate Edition - Dragon Ball Official Guide - Edizioni Star Comics
7) Jujutsu Kaisen - Sorcery Fight 29 - Manga Hero 64 - Panini Comics
8) Jujutsu Kaisen - Sorcery Fight 30 - Manga Hero 65 - Panini Comics
9) Cyberpunk - Edgerunners Madness 1 - Variant Panini Exclusive - Panini Comics
10) Solo Leveling 25 - Toon 13 - Edizioni Star Comics