Quali sono i fumetti più venduti in fumetteria? Con l’enorme numero di uscite provenienti dalle diverse case editrici, è una domanda che ci poniamo spesso, ma raramente disponiamo dei dati per rispondere con precisione. Grazie alla collaborazione con mycomics.it, finalmente possiamo soddisfare la nostra curiosità: ecco la classifica dei 10 fumetti più venduti nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025.
I fumetti più venduti in fumetteria dal 27 ottobre al 2 novembre 2025
1) Dandadan 20 - Variant Tony Valente - Jpop
2) Jujutsu Kaisen - Sorcery Fight 29 - Variant con Acrilico - Manga Hero 64 - Panini Comics
3) Jujutsu Kaisen - Sorcery Fight 30 - Variant con Acrilico - Manga Hero 65 - Panini Comics
4) Chainsaw Man 1/20 - Ristampa - Serie Completa - Panini Comics
5) Solo Leveling 25 - Toon 13 - Edizioni Star Comics
6) Jujutsu Kaisen - Sorcery Fight Bundle (Vol. 29-30) - Instant Variant - Panini Comics
7) Topolino 3653 - Variant Milano Games Week 2025 - Panini Comics
8) Topolino 3656 - Variant Natale 2025 - Panini Comics
9) Gachiakuta 13 - Janku 20 - Edizioni Star Comics
10) Kagurabachi 5 - Janku 22 - Edizioni Star Comics