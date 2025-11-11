Quali sono i fumetti più venduti in fumetteria? Con l’enorme numero di uscite provenienti dalle diverse case editrici, è una domanda che ci poniamo spesso, ma raramente disponiamo dei dati per rispondere con precisione. Grazie alla collaborazione con mycomics.it, finalmente possiamo soddisfare la nostra curiosità: ecco la classifica dei 10 fumetti più venduti nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025.
I fumetti più venduti in fumetteria dal 3 al 9 novembre 2025
1) Dandadan 20 - Variant Tony Valente - Jpop
2) Deadpool / Batman - Incentive Foil Variant Vecchio Logan & Batman: Il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller - Special Events 113 - Panini Comics
3) Chainsaw Man 1/20 - Ristampa - Serie Completa - Panini Comics
4) Un Mondo Sotto Destino 4 - Variant Doomination Simone Bianchi Lucca Comics 2025 - Marvel Miniserie 290 - Panini Comics
5) Jujutsu Kaisen - Sorcery Fight 30 - Variant con Acrilico - Manga Hero 65 - Panini Comics
6) Solo Leveling 25 - Toon 13 - Edizioni Star Comics
7) Hirayasumi 9 - Jpop
8) Kaiju No. 8 15 - Target 173 - Edizioni Star Comics
9) Ken il Guerriero - Hokuto no Ken - Extreme Edition 16 - Panini Comics
10) A Un Passo da Te - Ao Haru Ride 1/13 - Ristampa - Serie Completa - Panini Comics