Il mouse wireless HP 240 Empire è in offerta su Amazon a soli 19,98€ invece di 39,98€. Questo elegante mouse ambidestro in colorazione rossa vi offre connettività Bluetooth 5.1 con un raggio d'azione fino a 10 metri e un sensore ottico da 1600 DPI per movimenti precisi su ogni superficie. Con il 50% di sconto, potrete portare a casa questo dispositivo pratico e funzionale, dotato di 3 pulsanti e rotella di scorrimento. La batteria AA inclusa garantisce un'autonomia straordinaria fino a 24 mesi, rendendolo perfetto per chi cerca affidabilità senza compromessi.

HP 240 Mouse Wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP 240 Mouse Empire Wireless rappresenta la scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e versatile senza dover spendere una fortuna. Vi conquisterà se siete studenti, professionisti in smart working o semplicemente utenti che desiderano liberarsi dai cavi ingombranti sulla scrivania. Grazie alla connettività Bluetooth 5.1 e al sensore ottico da 1600 DPI, questo mouse soddisfa perfettamente le esigenze di chi lavora con documenti, naviga sul web o gestisce fogli di calcolo, garantendo precisione e reattività su qualsiasi superficie. Il design ambidestro lo rende perfetto sia per destrorsi che mancini, mentre l'elegante colorazione rossa aggiunge un tocco di personalità alla vostra postazione.

Se apprezzate la praticità e l'autonomia, questo prodotto fa decisamente al caso vostro: con fino a 24 mesi di durata della batteria, vi dimenticherete delle ricariche continue che affliggono molti dispositivi moderni. La compatibilità con Windows 10, Windows 11 e macOS lo rende una soluzione universale per qualsiasi configurazione, mentre il raggio d'azione di 10 metri vi permetterà di controllare il PC anche a distanza, ideale per presentazioni o utilizzo con smart TV. A questo prezzo scontato del 50%, rappresenta un investimento intelligente per chi cerca funzionalità essenziali senza compromessi sulla qualità del marchio HP.

HP 240 Mouse Empire Wireless vi offre precisione e libertà grazie al sensore ottico da 1600 DPI e alla connettività Bluetooth 5.1 fino a 10 metri. Il design ambidestro con tre pulsanti e rotella di scorrimento garantisce comfort per tutti, mentre l'autonomia eccezionale raggiunge i 24 mesi con una singola batteria AA inclusa.

