Hot Toys torna a esplorare l’universo visionario di Hideo Kojima con una nuova e spettacolare proposta collezionistica dedicata a Death Stranding 2: On the Beach. Protagonista di questa nuova uscita è Higgs, l’affascinante e sinistro antagonista interpretato da Troy Baker, che torna in versione action doll in scala 1:6, realizzata con la consueta maestria artigianale del brand.

Higgs - Hot Toys

La nuova figure cattura alla perfezione la presenza magnetica e inquietante del personaggio, accentuata da una cura maniacale per i dettagli. La scultura della testa, dotata di bulbi oculari mobili, restituisce l’espressione intensa e minacciosa di Higgs, mentre il trucco e l’acconciatura lunga riproducono fedelmente il suo aspetto nel videogioco. Ogni elemento del costume è stato riprodotto con precisione, dalle imponenti armature arancioni che proteggono braccia, torace e cosce, fino agli accessori simbolo come l’esoscheletro, la collana d’oro, gli stivali neri e l’inconfondibile Odradek posizionato sulla schiena.

La dotazione comprende inoltre una maschera rossa alternativa, una pistola, la chitarra da battaglia con tracolla e un cavo organico che si collega al corpo per enfatizzare l’atmosfera minacciosa del personaggio. La base espositiva, progettata per esaltare la posa e la drammaticità della scena, completa una proposta che non potrà mancare nella collezione dei fan della serie.

Hot Toys ha previsto tre versioni della figure: Standard, Deluxe e Artisan. La Deluxe include la terrificante Mina per Cani e una base diorama raffigurante una bara immersa nel catrame, mentre la versione Artisan aggiunge un’acconciatura realizzata con fili di lana, portando il realismo a un livello ancora superiore.

Data di uscita

Alta circa 32,5 cm e dotata di 23 punti di articolazione, l’action doll di Higgs è distribuita ufficialmente in Europa da Heo ed è già disponibile per il preordine presso i principali rivenditori specializzati. Il rilascio è previsto per il primo quadrimestre del 2027, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del mondo di Death Stranding e del collezionismo di alta gamma.