Il Google Pixel Watch 4 è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo smartwatch Android di ultima generazione si distingue per il display Actua 360 più grande e luminoso, l'integrazione con Gemini come assistente AI personale e funzioni avanzate di monitoraggio della salute. Approfittate subito dello sconto del 27% e portatelo a casa a 329,00€ invece di 449,00€, risparmiando ben 120€ su questo gioiello tecnologico.

Pixel Watch 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel Watch 4 è l'alleato perfetto per chi desidera uno smartwatch all'avanguardia che unisca tecnologia, salute e sicurezza. Con uno sconto del 27%, questo dispositivo si rivolge principalmente agli appassionati di fitness che vogliono ottimizzare i propri allenamenti grazie al sistema avanzato di monitoraggio del battito cardiaco e alle metriche personalizzate su attività e recupero. È ideale anche per chi cerca un assistente virtuale intelligente sempre a portata di polso: Gemini risponde prontamente alle vostre richieste e offre risposte rapide basate sull'AI che sembrano scritte da voi. Il display Actua 360 più grande e luminoso vi garantisce una visibilità eccezionale in ogni condizione, mentre l'autonomia migliorata e la ricarica più veloce del 25% assicurano che il vostro orologio sia sempre pronto all'uso.

Questo smartwatch è particolarmente consigliato a chi pratica attività outdoor o viaggia frequentemente in zone remote: le comunicazioni satellitari SOS e il rilevamento di assenza di battito offrono una sicurezza senza precedenti, connettendovi ai servizi di emergenza anche dove la rete cellulare non arriva. La funzione SOS emergenze vi permette di allertare immediatamente i contatti di fiducia in situazioni di pericolo. Se cercate inoltre un dispositivo che vi aiuti a migliorare la qualità del sonno e a monitorare costantemente il vostro stato di salute con precisione medica, il Pixel Watch 4 rappresenta la scelta ottimale per vivere in modo più consapevole e protetto.

Il Google Pixel Watch 4 da 45 mm è lo smartwatch Android più avanzato di Google, dotato di display Actua 360 più grande del 10% e luminoso del 50%, protetto da vetro Gorilla Glass antigraffio. Integra l'assistente AI Gemini per aiuto immediato, sensori avanzati per monitoraggio cardiaco continuo e analisi del sonno, oltre a ricarica veloce del 25% e autonomia migliorata per accompagnarvi tutto il giorno.

Vedi offerta su Amazon