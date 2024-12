Google Pixel 8 Pro SCONTATO del 45%?! Regalatelo per Natale!

Volete acquistare uno smartphone top di gamma senza spendere una fortuna? Google Pixel 8 Pro è ora disponibile su Amazon a soli 599,00€, con uno sconto incredibile del 45% sul prezzo originale di 1.099,00€! Questo smartphone presenta l'avanzato chip Google Tensor G3, capacità fotografiche professionali con il miglior zoom mai visto su Pixel e un'immersione visiva top grazie al suo display da 6,7". Con una batteria che garantisce oltre 24 ore di autonomia, ricarica rapida, e resistenza agli elementi con certificazione IP68, è il dispositivo ideale per chi cerca prestazioni e resistenza. Inoltre, offre un livello extra di privacy con la VPN di Google One integrata, senza contare la possibilità di tradurre conversazioni in tempo reale in 49 lingue. Un'offerta da non perdere per accaparrarsi uno degli smartphone più performanti del momento.

Google Pixel 8 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Google Pixel 8 Pro si rivela l'opzione ideale per gli appassionati di foto e video che cercano prestazioni di livello professionale in uno smartphone. Con le sue quattro fotocamere di alta qualità e funzionalità innovative come la Gomma magica per audio e Scatto migliore, questo dispositivo è in grado di catturare immagini e video eccezionali in ogni contesto. È consigliato a coloro che non vogliono compromessi sulla qualità delle loro creazioni multimediali e desiderano sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per ottimizzare i loro contenuti.

Essendo dotato del nuovo chip Google Tensor G3 e di una batteria che garantisce oltre 24 ore di autonomia, estendibili a 72 ore con il risparmio energetico estremo, Google Pixel 8 Pro soddisfa anche le esigenze degli utenti più esigenti in termini di prestazioni e durata. La protezione IP68 assicura resistenza a cadute, schizzi e polvere, rendendolo adatto anche agli avventurieri che cercano un compagno affidabile in ogni situazione. Inoltre, con funzionalità come Traduzione dal vivo e VPN di Google One integrata, è perfetto per chi viaggia frequentemente e ha bisogno di restare connesso e protetto in ogni momento.

Attualmente disponibile a 599,00€, rispetto al prezzo originale di 1.099,00€, Google Pixel 8 Pro rappresenta un'offerta imperdibile per chi cerca uno smartphone di ultima generazione con funzioni avanzate di fotografia, sicurezza migliorata e design robusto. Con la sua tecnologia all'avanguardia e le numerose funzionalità intelligenti, Google Pixel 8 Pro è la scelta ideale per coloro che desiderano un dispositivo in grado di adattarsi a ogni necessità, rendendo ogni giorno più semplice e connesso. Vi consigliamo l'acquisto per approfittare di questa tecnologia esclusiva a un prezzo vantaggioso.

Vedi offerta su Amazon