Bandai ha annunciato l’apertura ufficiale dei preordini per il nuovo Grendizer, meglio conosciuto in Italia come Goldrake, protagonista indiscusso della serie animata cult UFO Robot Grendizer. Il celebre robot creato da Go Nagai torna in formato action figure all’interno della linea The Robot Spirits (Robot Damashii) di Tamashii Nations, pronta a conquistare appassionati e collezionisti con un modello curato nei minimi dettagli.

Goldrake - Robot Spirits

La figure è realizzata in ABS e PVC, materiali che garantiscono un buon equilibrio tra resistenza e qualità visiva. Alta circa 16 cm, questa versione di Grendizer punta sulla fedele riproduzione del design originale visto nell’anime degli anni ’70, mantenendo inalterato tutto il fascino vintage che ha reso il robot un’icona generazionale. Le proporzioni, i colori e le forme sono stati ricreati con grande attenzione, per soddisfare le aspettative anche dei fan più esigenti.

Uno dei punti di forza di questa uscita è senza dubbio la notevole articolazione. Il modello è dotato di numerosi punti di snodo che ne garantiscono un’elevata posabilità, rendendolo ideale non solo per l’esposizione statica, ma anche per la creazione di pose dinamiche ispirate alle battaglie contro l’Impero di Vega. Non mancano gli accessori iconici della serie: la confezione include infatti due paia di mani intercambiabili, magli perforanti per entrambe le braccia, e la classica arma Double Harken, che può essere divisa in due “Single Harken” semplicemente sostituendo le lame.

A rendere il set ancora più completo, è presente anche un avambraccio aggiuntivo utile per ricreare uno degli attacchi più spettacolari del robot: il celebre Screw Crusher Punch, che ha accompagnato molte delle scene d’azione più memorabili della serie.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

In Italia, la distribuzione sarà curata da Cosmic Group, che ha già avviato i preordini per il pubblico italiano. Il lancio ufficiale in Giappone è previsto per febbraio 2026, mentre l’arrivo nei negozi italiani è fissato per aprile 2026. Il prezzo consigliato al pubblico si aggira intorno ai 75,00 euro, una cifra contenuta considerando la qualità complessiva del prodotto e il forte valore affettivo che Goldrake rappresenta per intere generazioni.