Durante Lucca Comics & Games 2025 abbiamo avuto il piacere di essere ospiti di Casa Gigaciao per un press café informale dedicato a Tutti possono disegnare (pure te), il nuovo libro di Fraffrog. Non un libro a fumetti classico ma un manuale di disegno che ha confermato ancora una volta la capacità dell'autrice di mescolare ironia, empatia e competenza, portando nel mondo dell’editoria illustrata lo stesso spirito spontaneo e inclusivo che l’ha resa una delle figure più amate del web creativo italiano.

Autrice, illustratrice e content creator, Fraffrog è da anni un punto di riferimento per chi si avvicina al disegno con curiosità. Il suo linguaggio, semplice e immediato, è capace di parlare tanto ai giovanissimi che sognano di imparare, quanto a chi crede di “non saper disegnare”. E proprio a loro si rivolge questo volume: un invito gentile e motivante a superare la paura del foglio bianco e a riscoprire il piacere del segno, dell’errore, dell’espressione personale.

In Tutti possono disegnare (pure te), che unisce istruzione e intrattenimento in modo brillante, Fraffrog trasforma l’apprendimento in un’esperienza divertente, accessibile e alla portata di tutti. Attraverso oltre 200 pagine di fumetti, esercizi, spiegazioni pratiche e commenti autobiografici, l’autrice accompagna il lettore in un viaggio che è insieme tecnico e personale.

Il libro si struttura in diverse sezioni che alternano capitoli illustrati e brevi storie a fumetti, pensate per introdurre con leggerezza i temi affrontati: prospettiva, anatomia, colore, composizione, ma anche gestione della frustrazione, confronto con il proprio stile e con la paura di “non essere bravi abbastanza”.

Ogni capitolo si apre con una vignetta autobiografica in cui Fraffrog racconta aneddoti delle sue prime esperienze artistiche – momenti di esitazione, errori buffi, scoperte inaspettate – che diventano spunti di riflessione per chi legge.

Sull'idea di inserire questi brevi fumetti, Frafrogg ha detto che:

In realtà sono nati prima i fumetti che la parte didattica di Tutti possono disegnare (pure te). Volevo avere una sorta di filo conduttore fra le varie parti del manuale e i fumettini servono proprio a questo oltre a dare concretezza a certe domande o a come trattare certi argomenti legati alle tecniche e all'approccio al disegno.

A rendere l’esperienza ancora più interattiva, Tutti possono disegnare (pure te) include esercizi guidati che aiutano a trasformare la teoria in abilità concreta, favorendo la memoria visiva e muscolare, e una serie di QR Code che rimandano a contenuti extra: video, tutorial, approfondimenti e schede digitali da scaricare.

Il risultato è un manuale vivo, ricco di umorismo e sincerità, in cui si respira tutta la personalità dell’autrice. Come ha raccontato durante l’incontro, Tutti possono disegnare (pure te) nasce anche dal desiderio di smontare l’idea del talento come dono innato, sostituendolo con il valore dell’esercizio, della costanza e dell’autoironia. Un libro che, più che un corso di disegno, è una lettera aperta a chi vuole ritrovare fiducia nella propria creatività.

A tal proposito, Frafrogg ha detto: