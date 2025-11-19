Il Fractal Design Era 2 ITX PC Case in elegante colorazione Midnight Blue è disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo case premium combina alluminio anodizzato di alta qualità con un raffinato piano in noce massiccio, offrendo non solo prestazioni eccezionali ma anche un design sofisticato per la vostra build. 229,99€ Ora disponibile a soli 104,54€, supporta GPU a 3 slot fino a 326 mm e include due ventole Aspect 12 PWM oltre al cavo riser PCIe 4.0.

Fractal Design Era 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Fractal Design Era 2 ITX è la scelta ideale per chi cerca un case compatto senza compromessi su stile ed eleganza. Con uno sconto del 55%, questa custodia si rivolge agli appassionati di build Mini-ITX che desiderano creare un PC potente ma discreto, perfetto per chi ha spazio limitato sulla scrivania o in soggiorno. L'uso di materiali premium come l'alluminio anodizzato blu notte e il pannello superiore in noce massiccio lo rende perfetto anche per professionisti creativi e designer che vogliono un sistema che si integri armoniosamente con l'arredamento moderno, trasformando il PC in un vero elemento d'arredo.

Questo case soddisfa le esigenze di chi necessita di prestazioni elevate in formato ridotto: supporta schede grafiche fino a 3 slot e 326 mm di lunghezza, permettendovi di montare GPU di fascia alta per gaming o rendering. La compatibilità con radiatori fino a 280 mm e l'ampia ventilazione su cinque lati garantiscono un eccellente flusso d'aria, ideale per overclocker e gamer che vogliono mantenere temperature ottimali. Include già due ventole Aspect 12 PWM e un cavo riser PCIe 4.0, rappresentando un'opportunità eccezionale per chi desidera un case premium a un prezzo accessibile.

Il Fractal Design Era 2 ITX è un case compatto che unisce materiali premium e funzionalità avanzate. La sua struttura in alluminio anodizzato Midnight Blue con pannello superiore in noce massiccio lo rende un elemento di design per la vostra postazione. Supporta schede grafiche fino a 3 slot e 326 mm, radiatori fino a 280 mm e include cavo riser PCIe 4.0 e due ventole Aspect 12 PWM per un'ottima gestione termica.

