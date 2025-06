Filipe Andrade

Allora, l'idea originale di Ram era un personaggio un po' più semplice, sempre imponente ma magari un po' più borghese e di buon gusto. Secondo me però non era esattamente quello il personaggio perché quando pensi al cibo pensi qualcuno che ha voglia di vita diciamo, non un tipo serio che guarda le cose in maniera sempre sospettosa o distaccata. Sono partito quindi da questa idea originale che avevo: fare un personaggio più vivo, più attaccato al desiderio della vita, delle emozioni. Anche per questo motivo ho scelto di farlo corpulento, non obeso come qualcuno che è malato, ma come qualcuno che si "gode la vita". Per Rubin alla fine ho preso come ispirazione l'artista portoghese Pedro Cabrita Reis, è un artista contemporaneo un po' più anziano del personaggio del graphic novel ma entrambi hanno lo stesso stile nel parlare e nel muoversi, gesticolano in maniera esagerata.