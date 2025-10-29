Siete pronti a immergervi in un'epica avventura fantasy? Dragon's Dogma 2 Lenticular Edition per PlayStation 5 è ora disponibile su Amazon a soli 44,92€ invece di 58,98€. Risparmiate il 24% su questa straordinaria edizione con copertina lenticolare, perfetta per i collezionisti. Il gioco vi catturerà fin dall'inizio, partendo da una prigione sotterranea dove riecheggia la voce del Drago. Grazie al potente RE ENGINE di Capcom, godrete di una grafica mozzafiato ad alta fedeltà, mentre le vostre misteriose Pedine vi accompagneranno in questa avventura cooperativa in single-player.

Prodotto in caricamento

Dragon's Dogma 2, chi dovrebbe acquistarlo?

La Lenticular Edition di Dragon's Dogma 2 per PlayStation 5 è l'acquisto ideale per gli appassionati di giochi di ruolo d'azione che cercano un'esperienza epica e coinvolgente. Con uno sconto del 24%, questa edizione speciale si rivolge a chi desidera immergersi in un'avventura ricca di atmosfera, dove la caccia al Drago diventa un viaggio memorabile attraverso mondi fantastici e prigioni misteriose. Il sistema di cooperazione in single-player con le Pedine offre una profondità strategica unica, perfetta per chi ama personalizzare il proprio stile di gioco e affrontare sfide complesse con compagni AI intelligenti al proprio fianco.

Questa edizione con copertina lenticolare soddisfa le esigenze dei collezionisti e dei fan della saga Capcom che cercano qualità visiva e contenuti esclusivi. Grazie al potente RE ENGINE, Dragon's Dogma 2 vi catturerà con una grafica ad alta fedeltà e dettagli vividi che sfruttano appieno le capacità di PlayStation 5. Se siete alla ricerca di un RPG che unisca narrazione profonda, combattimenti dinamici e un comparto tecnico all'avanguardia, questa offerta rappresenta un'opportunità eccellente per aggiungere alla vostra collezione un titolo destinato a diventare un classico moderno del genere.

Capcom Dragon's Dogma 2 Lenticular Edition per PlayStation 5 vi trasporta in un'avventura epica che inizia nelle profondità di una prigione sotterranea. Grazie al potente RE ENGINE di Capcom, il gioco offre una grafica straordinariamente dettagliata e ad alta fedeltà che darà vita a ogni ambientazione. Sarete accompagnati da fino a tre Pedine, misteriosi alleati che vi supporteranno in questa esperienza cooperativa in modalità single-player.

Vedi offerta su Amazon