Il DOOGEE Blade 20 Pro è lo smartphone rugged che stavate cercando! Disponibile su Amazon a soli 179,95€, questo telefono indistruttibile certificato IP68/IP69K e MIL-STD-810H vi offre 24GB di RAM, 256GB di storage espandibile e una batteria mostruosa da 11800mAh. Con Android 15 e fotocamera da 50MP con visione notturna, è perfetto per lavori outdoor e avventure estreme, resistendo a urti, acqua e polvere!

DOOGEE Blade 20 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DOOGEE Blade 20 Pro è la scelta ideale per tutti coloro che necessitano di uno smartphone capace di resistere alle condizioni più estreme. Pensato principalmente per professionisti che lavorano all'aperto come operai edili, tecnici manutentori, agricoltori e personale di cantiere, questo dispositivo con certificazione IP68/IP69K e MIL-STD-810H vi accompagnerà in ogni situazione senza timore di urti, polvere o immersioni. Grazie alla batteria monstre da 11800mAh, è perfetto anche per chi trascorre intere giornate lontano da una presa elettrica, mentre la funzione OTG vi permetterà di ricaricare altri dispositivi in caso di emergenza. La fotocamera con visione notturna da 20MP lo rende particolarmente interessante per guardie di sicurezza, addetti alla vigilanza e appassionati di outdoor che necessitano di scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione.

Questo rugged phone soddisfa le esigenze di chi cerca prestazioni elevate senza compromettere la robustezza: con 24GB di RAM e processore Octa-Core, gestisce agilmente multitasking e applicazioni demanding, mentre i 256GB di memoria espandibili fino a 2TB offrono spazio illimitato per documenti di lavoro, mappe offline e contenuti multimediali. L'NFC integrato con Google Pay è essenziale per chi desidera pagamenti contactless rapidi anche con guanti da lavoro, mentre il display da 6.6" a 90Hz garantisce un'esperienza visiva fluida. Con uno sconto del 25% che porta il prezzo a €179,95, rappresenta un investimento eccellente per esploratori, campeggiatori, soccorritori e tutti coloro che necessitano di uno smartphone indistruttibile senza rinunciare a tecnologia moderna e funzionalità complete.

