Il DJI Neo è in offerta su Amazon a 149,00€ invece di 199,00€, con uno sconto del 25%! Questo mini drone con fotocamera UHD 4K vi stupirà per la sua leggerezza di soli 135g e la capacità di decollare direttamente dal palmo della vostra mano. Approfittate del prezzo scontato di 149,00€ per portarvi a casa un drone intelligente che vi segue automaticamente, dotato di tracciamento del soggetto e modalità QuickShot per video stabilizzati e professionali.

DJI Neo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DJI Neo è il drone perfetto per chi desidera avvicinarsi al mondo della fotografia aerea senza complicazioni burocratiche o tecniche. Grazie al peso di soli 135 grammi, vi permette di volare senza necessità di certificazioni o esami, risultando ideale per famiglie, content creator alle prime armi e appassionati di outdoor che vogliono immortalare le loro avventure. Se cercate un dispositivo che decolli direttamente dal palmo della mano e vi segua automaticamente durante escursioni, gite in bicicletta o momenti conviviali, questo mini drone rappresenta la soluzione ottimale. Le otto modalità QuickShot vi consentiranno di realizzare video professionali con inquadrature cinematografiche in pochi tap, perfetto per arricchire i vostri social media con contenuti di qualità superiore.

Questo drone soddisfa l'esigenza di chi vuole video stabilizzati in 4K senza investire migliaia di euro in attrezzatura professionale. Con un risparmio del 25%, è particolarmente consigliato a studenti, travel blogger e famiglie che desiderano documentare le proprie esperienze con una qualità video eccellente. La versatilità dei controlli – tramite comandi vocali, app o radiocomando opzionale – lo rende accessibile a qualsiasi livello di esperienza. Le paraeliche integrali vi garantiranno voli sicuri anche in casa o tra la vegetazione, eliminando la paura di danneggiare il dispositivo. Se cercate un compagno tecnologico che semplifichi la creazione di contenuti mantenendo standard qualitativi elevati, il DJI Neo a questo prezzo rappresenta un investimento intelligente.

Il DJI Neo è un mini drone rivoluzionario da 135 grammi, dotato di fotocamera UHD 4K e tecnologia di stabilizzazione avanzata. Decolla e atterra direttamente dal palmo della vostra mano, senza bisogno di radiocomando, ed è perfetto per chi inizia grazie alla conformità normativa C0. Vi seguirà automaticamente grazie al tracciamento intelligente del soggetto e alle otto modalità QuickShot, garantendo riprese fluide anche in condizioni di vento.

