Hot Toys apre ufficialmente i preordini per l’action doll in scala 1:6 dedicata a Dek and Thia Collectible Set, ispirata al film Predator: Badlands. Questo sorprendente duo arriva in un set che mette in risalto l’alleanza tra il fiero Yautja Dek e il sofisticato synth Thia, una combinazione che stravolge l’ordine naturale e che si distingue come proposta di punta per i collezionisti della linea.

Dek and Thia Collectible Set - Hot Toys

Il set permette di rivivere l’intensità del campo di battaglia di Genna attraverso un livello di cura che conferma ancora una volta gli altissimi standard di produzione di Hot Toys. La figura di Dek è realizzata con un dettaglio impressionante, pensato per restituire al pubblico l’essenza del guerriero Yautja. Il volto sfoggia occhi rotolanti, mandibole intercambiabili e due diverse acconciature, slickedback e dreadlocks dinamici, che garantiscono una resa altamente realistica. Il fisico muscoloso, modellato in elastico vinile, offre posabilità naturale e priva di imperfezioni, mentre la corazza con texture metalliche e la tunica stratificata richiamano le numerose battaglie affrontate dal personaggio.

Dek è inoltre equipaggiato con un arsenale completo che comprende spada al plasma ripiegabile e a riposo, arco con frecce magnetiche, doppie lame da polso e shuriken. Nel set è inclusa anche una bio-maschera indossabile e un supporto espositivo a tema desertico ispirato agli ambienti ostili del pianeta.

Accanto a lui trova spazio Thia, una figura a metà corpo che mette in risalto l’estetica unica del synth di Weyland-Yutani. Il design presenta cicatrici facciali scolpite con precisione, capelli biondi e due paia di occhi rotolanti con iridi marroni oppure bianchi con logo Weyland-Yutani. L’abbigliamento combina una sottotuta nera con una giacca bianca intemperie, mentre l’armamento include un fucile a impulsi. L’accessorio magnetico che consente a Thia di agganciarsi alla schiena di Dek permette di ricreare fedelmente la loro particolare dinamica mostrata nel film.

Data di uscita

Distribuito ufficialmente in Europa da Heo, il set Dek and Thia è ora disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati. Il rilascio sul mercato è previsto per l’inizio del 2027, proponendosi come un pezzo imperdibile per gli appassionati di Predator e per i collezionisti della linea Hot Toys.