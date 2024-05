Dead Cells: l'edizione dedicata a Castlevania è al MINIMO STORICO! -19%

L'Amazon Gaming Week è iniziata da qualche giorno, segnando un'opportunità imperdibile per gli appassionati del settore. Questo evento rappresenta il momento ideale per esplorare e approfittare di una vasta gamma di offerte eccezionali dedicate al mondo del gaming. Che siate alla ricerca di videogiochi all'ultima moda o degli accessori più avanzati, la Gaming Week vi garantisce proposte allettanti e di alta qualità.

Ad esempio, potete portarvi a casa la versione Nintendo Switch di Dead Cells - Return to Castlevania Edition a soli 29,99€, rispetto al prezzo più basso recente di 36,84€, godendo di uno sconto del 19%. Unitevi a Richter Belmont e Alucard nella lotta contro le orde di mostri nelle antiche sale del Castello di Dracula.

Dead Cells - Return to Castlevania Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Dead Cells - Return to Castlevania Edition (qui trovate la recensione dell'edizione originale) è una proposta imperdibile per gli appassionati di giochi d’azione e piattaforme, in particolare per coloro che nutrono una passione verso le atmosfere oscure e gotiche. Questa edizione racchiude in sé non solo il gioco base, arricchito da 17 livelli mozzafiato, 5 boss da sconfiggere e circa 150 tra armi e abilità, che spaziano dalle classiche lance e spade fino ad archi, incantesimi, e persino padelle, ma include anche quattro DLC originali che estendono l'avventura, offrendo contenuti di fine partita, un percorso completamente nuovo, un finale alternativo, e un'ampia gamma di nemici, armi e costumi inediti. Ulteriore ciliegina sulla torta è la possibilità di combattere insieme a icone come Richter Belmont & Alucard nei leggendari corridoi del Castello di Dracula, mettendo alla prova le proprie abilità contro le orde di mostri per raggiungere il trono del Signore Oscuro.

È l'ideale per i giocatori che amano le sfide, la ricchezza di contenuti e la cura nei dettagli, così come per i fan di Castlevania, che troveranno in questo titolo un omaggio degno della serie. L'esclusiva copertina reversibile in stile retrò rende inoltre Dead Cells - Return to Castlevania Edition un oggetto da collezione.

Offerto inizialmente a 36,84€, Dead Cells - Return to Castlevania Edition è ora disponibile a soli 29,99€. Con la sua esclusiva copertina reversibile dal sapore retrò e la vasta gamma di contenuti inclusi, si presenta come un acquisto imperdibile per gli amanti dei videogiochi d'azione e strategia. La possibilità di impugnare le armi iconiche di Castlevania aggiunge un ulteriore livello di immersione.

