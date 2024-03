Cos'è Stumble Guys: uscita su PS5, Switch e tutto quello che c'è da sapere

Da ormai molto tempo, i videogiochi battle royale – quelli, cioè, dove molti giocatori competono in una mega-rissa online da cui esce un unico vincitore – sono estremamente popolari, sul filone di Fortnite, PUBG e dei loro proseliti.

Nell'agosto del 2020, assistemmo così al lancio con notevole successo di Fall Guys, un titolo che mescolava l'anima da battle royale alle sfide folli e demenziali à la Takeshi's Castle, chiedendo ai giocatori di sfidarsi in scenari improbabili senza rimanere indietro e quindi venire eliminati, per tentare di conquistare la vittoria.

Il gioco divenne rapidamente un tormentone estivo e, da allora, è entrato sotto l'ala protettrice del gigante Epic Games (lo stesso di Fortnite), dopo essere stato lanciato dal publisher Devolver Digital. Mentre succedeva tutto questo, in Finlandia il team Kitka Games stava intanto mettendo insieme i pezzi di Stumble Guys.

E se già il nome suggerisce un nesso tra le due opere, le meccaniche e in un certo senso anche la palette di colori fecero gridare alla copia molti appassionati. Tuttavia, Stumble Guys partì laddove invece Fall Guys mancava, andando a occupare una fetta di mercato molto importante: il panorama mobile.

Su SpazioGames parliamo soprattutto di videogiochi su console, ma bisogna ricordare che un pubblico enorme e sterminato di videogiocatori, anche solo di quelli che aprono un'app ogni tanto per divertirsi mentre sono in coda alle poste, è proprio su smartphone e tablet.

Mentre la febbre da Fall Guys imperversava, Stumble Guys ebbe l'astuzia di cogliere la palla al balzo e di proporre quello stesso spirito su piattaforme mobile. Con il risultato che oggi, nel 2024, il gioco è ancora un tormentone e sta per uscire su ulteriori console, dopo essersi imposto su Android, iOS e Steam.

Guardandoci indietro, si potrebbe dire che a separare i destini – iniziati in modo così affine – di Fall Guys (comunque sempre popolare) e di Stumble Guys (che è tutt'oggi virale) siano state proprio le diverse strategie dei due publisher.

Perché Stumble Guys ha avuto successo?

Da quando Epic Games ha messo le mani su Fall Guys, ha perseguito una strategia che è piuttosto vicina a quella che di solito applicano i platform holder del mondo console: ha reso il gioco più chiuso. Fall Guys è diventato free-to-play a metà 2022, ma per giocarci su PC – dove c'è un numero di giocatori davvero sconfinato, come testimonia il pubblico di Steam – è necessario passare dal client di Epic Games, da sempre in guerra proprio con Steam.

Stumble Guys ha provato a portare da subito su mobile la formula che aveva dimostrato di funzionare in Fall Guys, puntando però su una strategia di apertura a qualsiasi piattaforma possibile.

Rendere il gioco non accessibile su Steam (dove era molto popolare, come dimostra il quasi mezzo milione di recensioni dei giocatori ) può sicuramente aver avuto un contraccolpo, anche perché Epic Games Store continua a faticare ad imporsi tra gli appassionati su PC, ed è indubbiamente un client che deve migliorare. Su console, comunque, Fall Guys è sempre rimasto disponibile normalmente.

Di contro, invece, Stumble Guys è oggi gestito da Scopely, un publisher specializzato in videogiochi mobile e che ha all'attivo già diversi successi con cifre da capogiro: il loro Monopoly Go!, ad esempio, nel 2023 ha generato entrate per $1 miliardo.

Insomma, annusata la possibilità di grande successo su piattaforme mobile per Stumble Guys, Scopely ha iniziato a supportare Kitka Games non solo negli aggiornamenti proposti per il gioco – che, un po' come molti altri battle royale, di tanto in tanto ha proposto anche eventi su temi specifici e cross-over di ogni sorta, anche da famose proprietà intellettuali – ma ha varato anche una strategia di promozione molto aggressiva.

Considerando il target e l'accessibilità grazie alle piattaforme mobile, il publisher ha fatto partire delle campagne promozionali che hanno coinvolto influencer molto seguiti (basti pensare a Mr. Beast), che hanno portato Stumble Guys letteralmente sulla bocca di tutti. A questo, aggiungiamo il fatto che il gioco è diventato un vero e proprio bene fisico: sono arrivate perfino le uova di Pasqua a tema e sul sito ufficiale del gioco si parla di decine di altre tipologie di gadget, dalle figurine ai peluche, che hanno reso il nome del gioco pervasivo e molto monetizzabile.

Mentre tutto questo accadeva, però, Stumble Guys non solo era disponibile su iOS e Android gratis, ma anche su Steam. Lo store da cui, invece, ha finito con lo sparire Fall Guys, passato al client di Epic Games.

E se è vero che qui il gioco non riscuote gli stessi numeri del panorama mobile (dove può rivolgersi anche e soprattutto a un pubblico estremamente più giovane, rispetto a chi è utente Steam), parliamo comunque di numeri che galleggiano serenamente sopra i 10mila giocatori al giorno nell'ultimo anno, con qualche picco sopra i 20mila. Considerando che parliamo di un titolo vecchio di quasi quattro anni, il dato risulta interessante.

Nel frattempo, Stumble Guys si è aperto anche al mondo console, dove Fall Guys si era imposto inizialmente: a gennaio è sbarcato su Xbox e, nel prossimo futuro, sarà anche su PS4, PS5 e Nintendo Switch – console dalla diffusione molto capillare, dove potrebbe trovare nuove importanti fette di pubblico.

Ma quanti giocatori ha già? I numeri di Stumble Guys

Difficile dire quali siano i numeri ufficiali, ma secondo le stime proposte da SteamDB gli utenti che hanno Stumble Guys nella loro libreria Steam sono compresi tra 1,5 milioni e 6,7 milioni. Come dicevamo, però, i numeri maggiori sono stati registrati soprattutto su piattaforme mobile: su Play Store di Android le statistiche indicano oltre 100 milioni di download, con quasi 6 milioni di recensioni lasciate dai giocatori.

Su App Store di iOS non è proposta una stima dei download, ma sono comunque presenti oltre 71mila recensioni degli utenti. Considerando i prezzi più accessibili degli smartphone Android rispetto al potere d'acquisto del pubblico in target con Stumble Guys, diciamo che il divario tra Play Store e App Store non sorprende più di tanto.

Secondo i dati raccolti da Business of Apps, nel 2023 in totale il gioco avrebbe registrato circa 254 milioni di download su piattaforme mobile.

Nel frattempo, anche i numeri su Twitch sono interessanti e confermano che, dopo un picco importante nelle medie nel 2022 (e uno assoluto a febbraio 2023), il gioco si è stabilizzato su numeri discreti di spettatori e trasmissioni. Questo, in attesa dello sbarco sulle console più diffuse, va ricordato.

Insomma, il motivo del successo è che Kitka Games è stata scaltra nel riprendere una formula che aveva dimostrato di essere forte, come quella di Fall Guys, e nel trasporla nel panorama mobile, dove il numero di potenziali utenti, per un gioco lanciato gratis, può diventare estremamente alto.

Così, pur peccando di certo di originalità, Stumble Guys si è imposto nel tempo contando su un supporto molto aggressivo – anche in termini di promozione – e su una strategia di apertura a più piattaforme possibili, peraltro con cross-play (si potrà giocare insieme a prescindere dalla console). Lo scopo del publisher, con l'imminente sbarco su tutte le console, è palesemente quello di traslare anche su Switch e PlayStation la popolarità già riscossa dal nome di Stumble Guys su Android e iOS. E, una volta completata questa release, sarà interessante vedere quali saranno i numeri.

Tutto quello che c'è da sapere

Quanto costa Stumble Guys?

Il gioco è disponibile gratis con un modello free-to-play. Questo significa che è possibile scaricarlo senza costi, sia su PC che su console e smartphone. Tuttavia, all'interno del gioco sono proposti acquisti facoltativi.

Se, quindi, siete un genitore, assicuratevi che i vostri figli non possano acquistare contenuti mentre non sono sorvegliati o se non hanno avuto la vostra approvazione.

Come si gioca

Il gioco è strutturato in diversi livelli dove fino a 32 giocatori si affrontano per arrivare alla fine. Solo coloro che arrivano in una determinata posizione in classifica in questa corsa folle – scandita da ostacoli di ogni genere, che tentano di rallentarvi, farvi cadere e impedirvi di arrivare al traguardo – si qualificano per il turno successivo.

Via via che i livelli procedono (sono presenti oltre 30 mappe differenti), rimarranno sempre meno giocatori e solo uno emergerà vincitore. Inoltre, è anche possibile giocare venendo abbinati con amici e parenti.

Come oggi spesso si usa nei titoli online, Stumble Guys permette anche di personalizzare a piacimento il proprio avatar (ossia, il vostro aspetto all'interno del gioco). In questo modo, ogni giocatore può sentirsi rappresentato dal personaggio che interpreta.

Stumble Guys: età consigliata

Il gioco non presenta rappresentazioni grafiche violente e secondo le certificazioni preposte è valutato come E for everyone, ossia un titolo adatto a tutte le età, anche per giocatori giovanissimi.

Come detto, tuttavia, sono presenti degli acquisti in-game, per cui è raccomandato che i giocatori più giovani non abbiano accesso da incustoditi a modalità di pagamento digitale.

Stumble Guys PS5 e Switch: uscita

In merito al lancio su PlayStation (sia PS4 che PS5) e su Nintendo Switch, al momento non è stata ancora diffusa una data precisa. Aggiorneremo questo articolo quando saranno disponibili novità in merito.

Uscita su PS4 : da annunciare;

: da annunciare; Uscita su PS5 : da annunciare;

: da annunciare; Uscita su Nintendo Switch: da annunciare.

Su che piattaforme è disponibile

Al momento è possibile giocare Stumble Guys su:

PC (tramite Steam);

(tramite Steam); iOS (tramite App Store);

(tramite App Store); Android (tramite Play Store);

(tramite Play Store); Xbox One ;

; Xbox Series X|S.

Nel prossimo futuro, è prevista l'uscita anche su PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Stumble Guys da colorare e altro merchandise

Come molti videogiochi che riscuotono un importante successo di pubblico – ancora di più per quelli che lo riscuotono tra i più giovani – Stumble Guys ha visto l'arrivo sul mercato di numerosi gadget e accessori dedicati ai fan, diversi dei quali elencati direttamente sul sito ufficiale.

Si va dal libro da colorare (diverse varianti sono presenti su Amazon) alle carte da collezione, passando per le mini-figure e perfino le uova di Pasqua con sorprese a tema. Indubbiamente, questo ha aiutato l'IP a consolidarsi agli occhi dei consumatori, che hanno trovato prodotti dedicati negli store online, nei supermercati o nelle edicole.