Le Corsair VOID v2 MAX Wireless Bluetooth sono ora disponibili su Amazon a un prezzo speciale di 109,99€ invece di 139,99€. Queste cuffie gaming vi permetteranno di dominare ogni partita grazie alla doppia connettività wireless 2,4 GHz e Bluetooth simultanea, compatibile con Xbox, PlayStation e PC. Con 70 ore di autonomia, audio spaziale Dolby Atmos e driver da 50mm per un suono ad alta fedeltà, potrete godervi un'esperienza sonora immersiva a soli 109,99€. Il microfono nitidissimo e i controlli on-ear completano un pacchetto perfetto per i gamer più esigenti.

Corsair VOID v2 MAX, chi dovrebbe acquistarlo?

Le Corsair VOID v2 MAX Wireless sono consigliate a tutti i gamer che cercano massima versatilità e libertà senza compromessi sulla qualità audio. Se passate molte ore davanti a Xbox, PC o PlayStation e volete dimenticarvi della ricarica costante, questi auricolari sono perfetti per voi: con 70 ore di autonomia potrete giocare per giorni interi senza interruzioni. La doppia connettività simultanea 2,4 GHz e Bluetooth vi permette di rimanere connessi al gioco mentre ascoltate musica o ricevete chiamate dallo smartphone, una caratteristica ideale per chi ama il multitasking e non vuole mai perdere un messaggio importante durante le sessioni di gioco.

Queste cuffie sono particolarmente indicate per gli appassionati di shooter competitivi e giochi dove l'audio posizionale fa la differenza. Grazie al Dolby Atmos e ai driver da 50mm personalizzati, percepirete ogni passo nemico con precisione millimetrica, ottenendo un vantaggio competitivo significativo. Il microfono nitidissimo e i controlli on-ear dedicati per bilanciare audio di gioco e chat vi permetteranno di coordinare perfettamente la strategia con il vostro team senza dover uscire dal gioco. Con uno sconto del 21%, rappresentano un investimento eccellente per chi desidera un'esperienza audio professionale su console e PC.

Le Corsair VOID v2 MAX Wireless sono cuffie gaming di alta qualità dotate di doppia connettività: wireless 2,4 GHz a bassa latenza per Xbox, PC e PlayStation, con la possibilità di attivare simultaneamente il Bluetooth per musica e chiamate. Offrono audio spaziale Dolby Atmos con driver da 50mm per un'esperienza sonora immersiva e una localizzazione precisa dei suoni in gioco.

