Controller Android GameSir X3 a un prezzo SHOCK! (-20€)

State cercando un controller per smartphone? GameSir X3, un gamepad per Android con ventola di raffreddamento, è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 79,99€! Questo è possibile grazie a uno sconto del 20% sul prezzo originale di 99,99€. Compatibile con Android 9.0 e versioni successive, GameSir X3 supporta una vasta gamma di piattaforme come Diablo Immortal, Xbox Game Pass, Amazon Luna, Stadia, e NVIDIA GeForce Now, una scelta eccellente per gli appassionati di giochi. Grazie al suo dispositivo di raffreddamento integrato, riduce la temperatura della superficie del telefono fino a 24°C, garantendo così prestazioni eccezionali e una riduzione significativa del ritardo termico e dei rallentamenti durante le sessioni di gioco più intense. Non perdete l'opportunità di migliorare la vostra esperienza di gioco con questo dispositivo versatile e potente.

GameSir X3, chi dovrebbe acquistarlo?

GameSir X3 è consigliato a tutti gli appassionati di gaming mobile che desiderano migliorare drasticamente la loro esperienza di gioco. Grazie alla sua compatibilità ampia, che supporta Android 9.0 e versioni successive, è l'accessorio perfetto per chiunque voglia giocare a titoli come Diablo Immortal, Xbox Game Pass, Amazon Luna, Stadia e NVIDIA GeForce Now, senza incorrere nei frequenti problemi di surriscaldamento tipici delle lunghe sessioni di gioco. Dotato di una ventola di raffreddamento che riduce la temperatura del dispositivo di 24°C, assicura performance ottimali e previene il fastidioso rallentamento termico anche durante gli utilizzi più intensi. Il design compatto e il sistema di connessione diretta via Type-C eliminano ogni ritardo di input, garantendo una risposta immediata che può fare la differenza negli scontri più serrati.

La sua ventola a 7 pale garantisce un flusso d'aria ottimale, riducendo la temperatura superficiale del telefono fino a 24°C e operando con un basso livello di rumore di soli 32 dB. Vanta inoltre una vasta personalizzazione, con parti intercambiabili, dai pulsanti ABXY al D-Pad, per adattarsi a ogni stile di gioco.

Insomma, GameSir X3 rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un'esperienza di gioco su mobile senza compromessi. Con la sua tecnologia di raffreddamento avanzata, assenza di ritardi d'input e ampia personalizzazione, rende ogni sessione di gioco più immersiva e piacevole. Offerto ora a 79,99€, rispetto al prezzo originale di 99,99€, ùGameSir X3 offre un valore eccezionale per tutti gli appassionati di gaming su Android.

Vedi offerta su Amazon