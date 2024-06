Negli ultimi anni, il mercato delle console portatili cinesi ha visto un incremento significativo, grazie alla combinazione di prezzi accessibili e una vasta gamma di funzionalità. Queste console rappresentano una scelta eccellente per gli appassionati di retro gaming e per chi cerca un dispositivo versatile senza spendere una fortuna. Di seguito, vi presentiamo cinque console portatili che potreste considerare di acquistare su AliExpress.

Console portatili cinesi: 5 taroccate a cui daremmo una chance

Powkiddy RGB10 Max 2

La Powkiddy RGB10 Max 2 è una console portatile che si distingue per l'ergonomia e la qualità costruttiva. Con uno schermo IPS da 5 pollici, questa console offre un'esperienza visiva di qualità. È dotata di supporto WiFi, Bluetooth e HDMI, permettendo così il collegamento ad altri dispositivi e la condivisione dell'esperienza di gioco su schermi più grandi. Nonostante non raggiunga le prestazioni delle console di marca come Anbernic, la RGB10 Max 2 riesce a eseguire fluidamente giochi di piattaforme retro fino ai 64 bit, rendendola un'ottima scelta per chi cerca una console versatile a un prezzo contenuto.

Anbernic RG405M

Anbernic RG405M è una delle migliori console portatili sul mercato, grazie alla sua qualità costruttiva premium con scocca in metallo. Equipaggiata con un processore Unisoc T618 e 4 GB di RAM, questa console è capace di emulare una vasta gamma di console del passato. La presenza di uno schermo IPS da 4 pollici con risoluzione di 640x480 pixel offre un'esperienza visiva nitida e vivace.

Retroid Pocket 3

La Retroid Pocket 3 è una console portatile che merita attenzione. Equipaggiata con un processore ARM Cortex-A7 Quad-core e 2 GB di RAM, offre prestazioni solide per i giochi retro. Il display touch-screen da 4,7 pollici garantisce un'interazione fluida e un'esperienza visiva piacevole. Questa console è ideale per emulare giochi fino alla generazione dei 64 bit, rendendola perfetta per chi desidera un dispositivo potente e facile da usare.

Data Frog SF2000

Data Frog SF2000 è una console portatile che combina un design compatto con una vasta gamma di funzionalità. Dotata di uno schermo da 3 pollici, supporta vari emulatori, permettendo di giocare a una moltitudine di titoli retro. La console è fornita con numerosi giochi preinstallati, ma permette anche l'espansione della memoria tramite schede TF fino a 16 GB, offrendo così la possibilità di aggiungere ulteriori giochi. Il prezzo contenuto e la buona ergonomia rendono la Data Frog SF2000 una scelta eccellente per chi cerca una console economica ma funzionale​.

Anbernic RG351M

Anbernic RG351M è un'altra eccellente opzione per chi cerca una console portatile cinese. Questo modello è dotato di un display IPS da 3,5 pollici con risoluzione di 640x480 pixel e offre una buona qualità costruttiva grazie al suo chassis in metallo. La console è equipaggiata con un processore RK3326 e 1 GB di RAM, sufficienti per emulare una vasta gamma di console retro fino alla generazione a 32 bit. Con un prezzo molto contenuto, Anbernic RG351M è una scelta eccellente per chi cerca una console portatile di qualità senza spendere troppo.

