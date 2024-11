Carte, gatti ed esplosioni: entra nel mondo di Exploding Kittens a un PREZZO BLACK FRIDAY!

Scoprite l'entusiasmante offerta Black Friday su Exploding Kittens su Amazon, il gioco di carte che tiene tutti col fiato sospeso! Adatto da 2 a 5 giocatori e raccomandato per chi ha più di 7 anni, vi garantisce divertimento e tensione grazie al suo ritmo veloce e alle sorprese ad ogni turno. Acquistatelo ora a soli 14,11€ e unitevi ai giochi di sopravvivenza felina dove le carte "Disinnesgatto" possono salvarvi dall'esplosione!

Exploding Kittens, chi dovrebbe acquistarlo?

Exploding Kittens è la scelta ideale per chi cerca un'esperienza di gioco dinamica, divertente e adatta a tutte le età sopra i 7 anni. Il gioco, grazie alla sua semplicità e immediatezza, è in grado di coinvolgere giocatori occasionali così come gli appassionati di giochi di carte. Con una durata media di 15 minuti a partita, Exploding Kittens si adatta perfettamente a quei momenti dove si desidera uno svago veloce ma intensamente divertente.

Per chi ama l'azione e il brivido dell'incertezza, Exploding Kittens rappresenta un'opportunità di godere di un divertimento senza sosta, grazie alla temuta carta Exploding Kitten che può cambiare le sorti del gioco in qualsiasi momento. Gli appassionati dei giochi di strategia troveranno soddisfazione nel tentare di evitare l'esplosione, usando astutamente le carte a propria disposizione

Exploding Kittens è un gioco di carte dinamico e semplice da giocare che può garantire ore di divertimento e risate insieme a familiari e amici.

