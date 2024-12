Calendario dell'Avvento di SpazioGames: scopri l'offerta del 21 dicembre!

Buongiorno con il calendario dell'Avvento di SpazioGames! Se sei un appassionato di giochi da tavolo e ami l'intrigo, allora la sorpresa di oggi è un acquisto che non puoi lasciarti sfuggire: il Cluedo di Batman! Questo gioco è una versione innovativa del classico Cluedo, con un tocco unico ispirato al mondo del Cavaliere Oscuro. È un'esperienza avvincente e perfetta per trascorrere serate indimenticabili con la famiglia e gli amici. Ecco perché è un must-have per tutti gli appassionati di giochi da tavolo! Oggi lo trovate su Amazon a 29,52€ invece di 39,99€ con lo sconto del 26%.

Il Cluedo di Batman di Winning Moves è progettato per un pubblico a partire dagli 8 anni. I bambini possono esercitare le loro capacità di osservazione e deduzione, ma anche per gli adulti che vogliono immergersi in un'esperienza di gioco intrigante e ben costruita. Se sei un appassionato del mondo di Batman o semplicemente ami i giochi investigativi, questo titolo offre ore di divertimento e sfide avvincenti. Ogni partita è diversa, grazie alla combinazione casuale di sospetti, luoghi e oggetti, garantendo una rigiocabilità infinita.

Il gioco include tutto ciò che serve per immergerti nell'indagine: un gameboard tematico, 6 pedine sospetto, carte che aggiungono colpi di scena e imprevisti, una busta per custodire la soluzione del mistero, 2 dadi, un taccuino per annotare i progressi e il regolamento.

Il Cluedo di Batman è più di un semplice gioco da tavolo: è un'esperienza unica che combina il fascino dell'investigazione con l'atmosfera misteriosa del mondo del Cavaliere Oscuro. Perfetto per bambini dagli 8 anni in su e per adulti, è il regalo di Natale ideale per chi ama le sfide logiche. Non perdere l'occasione di aggiungere questo gioiello alla tua collezione di giochi da tavolo. Preparati a risolvere il mistero e a vivere momenti di puro divertimento!