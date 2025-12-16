Con Avatar: Fuoco e Cenere (Avatar: Fire and Ash in originale) torniamo per la terza volta su Pandora, anche se la situazione è ben differente dal passato. Gli echi delle precedenti imprese e lotte della famiglia Sully si sono trasformati in tormenti e riflessioni personali, complice un dolore difficile da decifrare in toto e impossibile da ignorare.

James Cameron riporta le persone al cinema all’interno di un mondo vasto e variegato che ancora una volta si espande, o almeno ci prova, pensando innanzitutto ai suoi personaggi principali, a quello che stanno vivendo, che provano e che hanno vissuto, in funzione di un presente “a metà”.

Seguito diretto di Avatar: La via dell’acqua, Avatar: Fuoco e Cenere arriva nei cinema italiani il 17 dicembre 2025 e si pone fin da subito quale tassello narrativo e continuativo di un discorso cinematografico che va avanti da anni ormai.

In questo caso la regia, però, si fa più ravvicinata e una scelta del genere implica, oltre a un impegno tecnologico differente, anche una scrittura che renda più impattante non soltanto l’ambiente intorno, ancora fondamentale, ma anche e soprattutto i volti coinvolti in una danza d’odio, violenza e introspezione.

Una storia di ombre

Il ritorno su Pandora avviene con il passo incerto di chi si porta dietro ferite profonde e ancora non sanate. In Avatar: Fuoco e Cenere lo spettatore viene nuovamente trasportato dentro una biosfera che pulsa di colori e pericoli, dove il confine tra incanto e minaccia è sempre mobile. L’impressione iniziale è quella, di nuovo, di un approdo familiare, ma ci si rende conto presto che l’orizzonte narrativo è adesso più enigmatico, severo e, a tratti, emotivamente complesso.

Al centro del racconto c’è ancora Jake Sully, l’ex soldato che ha scambiato la divisa con le pitture rituali e ora la propria famiglia, nel tentativo di rimettere insieme i pezzi dopo gli accadimenti precedenti. Accanto a lui, in Avatar: Fuoco e Cenere, troviamo Neytiri, anche lei spezzata in due e protesa fra un passato doloroso e un presente ancora da decifrare. I loro figli, invece, sono diventati la proiezione diretta di un futuro incerto, esposti a un destino che reclama coraggio prima ancora dell’età adulta.

In regia c’è ancora la mano di James Cameron, affiancato in scrittura da collaboratori come Rick Jaffa e Amanda Silver. L’architettura del copione privilegia la tensione emotiva alla pura spettacolarità, pur senza rinunciare a scene che dilatano lo sguardo e chiedono al pubblico di respirare insieme alla foresta e agli oceani del pianeta.

Così Pandora è ancora e lateralmente protagonista, di pari passo ad alcune vicende che non interessano solamente lo stile visivo, ma vanno facilmente e obbligatoriamente oltre.

Odio e lutto

Come anticipato, Avatar: Fuoco e Cenere mette immediatamente in chiaro un piglio narrativo un minimo più profondo e approfondito rispetto al passato, partendo proprio dal dolore derivante dal finale precedente. Questo spacca in due i protagonisti principali che, in qualche modo, devono trovare una quadra fra quello che provano e quello che sono obbligati a fare per via delle continue minacce abituali ormai.

I toni generali di questo “terzo capitolo” sono quindi differenti, di pari passo a un’attenzione formale che alterna momenti un minimo più intimi di regia, tanti primi piani e dettagli sui personaggi, e lo sfolgorio di un mondo ancora dettagliato e vivo sul grande schermo.

Le sensazioni più avvolgenti, provate anche in passato, restano quindi illese, come anche lo spirito generale di un film che parla di tante cose differenti: la preservazione della vita, l’avidità a costo della morte, il profondo rispetto per la natura, il colonialismo capitalistico, il superamento del lutto, le implicazioni di quest’ultimo nella sfera personale e familiare…

Avatar: Fuoco e Cenere aggiunge molte cose alla propria equazione narrativa, risultando a tratti straboccante e non troppo equilibrato: disordinato ma comunque determinato a mantenersi sia fedele a se stesso sia, in qualche modo, un minimo più adulto.

Naturale proseguimento di La via dell’acqua, il nuovo lungometraggio di Cameron tenta di inserire maggiore dramma nella finzione di un mondo che ha sicuramente molto da raccontare, e lo fa sfruttando sia i volti più iconici che ha a disposizione, giocando quindi con le loro caratteristiche più classiche, sia inserendo nuovi personaggi fra il magnetico e il pericoloso.

Una menzione d’onore va sicuramente fatta per la Varang portata sul grande schermo da Oona Chaplin: un personaggio che rompe ogni schema, fra il folle sregolato e il tribale più oscuro, riuscendo comunque a risultare immediata nella presa sul pubblico e indelebile, in qualche modo (sulla storia sua e del clan che guida avremmo voluto sapere molto di più).

Avatar: Fuoco e Cenere, quindi, parla tanto, aggiunge tanto eppure in alcuni casi resta troppo in superficie. La lunghissima durata di oltre 3 ore tende a mescolare fin troppo le carte in tavola di un lungometraggio abbastanza disordinato nella sua interezza, pur se ancora coerente con se stesso. La scelta, poi, di reiterare momenti non troppo innovativi che rimandano ai film precedenti ormai non stupisce più di tanto, lasciando molto spettacolo che forse avrebbe meritato più sperimentazione in alcuni casi.

Il risultato resta comunque quello di un capitolo che pretende attenzione e restituisce inquietudini, lontano dall’idea di sequel come semplice rinnovamento tecnico. Qui l’immersione è soprattutto morale, un viaggio che mette alla prova i personaggi e chi li osserva. Avatar e il suo mondo tornano a essere il luogo in cui bellezza e conflitto convivono, e il cinema, ancora una volta, si misura con la sua capacità di raccontare le ombre oltre la luce, interiori ed esteriori.

Avatar: Fuoco e Cenere scava senza indulgenze nelle pieghe più dolorose dell’animo umano, portando in primo piano ferite che non si rimarginano in silenzio. La perdita si insinua come una presenza costante e l’astio non resta solamente un vezzo, ma si trasforma in una forza che altera le scelte e dilata le conseguenze. Da ciò anche la trasformazione della stessa Pandora che non è più semplicemente un paradiso assediato: è uno specchio che riflette lo smarrimento dei suoi ospiti.