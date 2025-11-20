La ASUS ROG Xbox Ally è disponibile su Amazon a 569,00€ (-30€). Questa console gaming vi conquisterà con il suo display touchscreen da 7" a 120Hz, processore AMD Ryzen Z2, 16GB di RAM e SSD da 512GB. Grazie a Windows 11 Home, avrete accesso a tutte le piattaforme gaming e potrete usarla come un vero PC portatile. Design ergonomico ROG e massime prestazioni in mobilità per un'esperienza di gioco senza compromessi.

Prodotto in caricamento

ASUS ROG Xbox Ally, chi dovrebbe acquistarla?

L'ASUS ROG Xbox Ally è la scelta ideale per i gamer che desiderano portare la propria esperienza di gioco ovunque vi troviate. Se siete stanchi delle limitazioni delle console tradizionali e cercate la libertà di accedere a tutte le vostre piattaforme preferite – Steam, Epic Games, Xbox Game Pass e molte altre – questa console portatile vi conquisterà. Perfetta per chi viaggia frequentemente o semplicemente ama giocare comodamente sul divano, vi offre prestazioni da PC gaming in un formato tascabile. Il display touchscreen da 7 pollici a 120Hz garantisce immagini fluide e reattive, mentre il processore AMD Ryzen Z2 con 16GB di RAM assicura performance solide anche con i titoli più esigenti.

Questa console si rivolge particolarmente a chi cerca versatilità senza compromessi: grazie a Windows 11 Home, non è solo una macchina da gioco ma un vero PC portatile che vi permette di navigare, lavorare o gestire i vostri canali social. Il design ergonomico del marchio ROG garantisce sessioni di gioco prolungate senza affaticamento, mentre il sistema di dissipazione avanzato mantiene le temperature sotto controllo. Con 512GB di storage SSD, avrete spazio sufficiente per la vostra libreria digitale. Nota importante: l'alimentatore non è incluso nella confezione, quindi dovrete procurarvelo separatamente per iniziare subito a giocare.

Scoprite la ASUS ROG Xbox Ally, una console gaming portatile che unisce potenza e versatilità. Dotata di un display touchscreen da 7 pollici a 120Hz, processore AMD Ryzen Z2, 16GB di RAM e 512GB SSD, vi offre prestazioni eccellenti ovunque vi troviate. Grazie a Windows 11 Home, avrete accesso a tutte le principali piattaforme gaming e potrete usarla come un vero PC portatile.

A 569€, questa console rappresenta la scelta ideale per chi desidera un'esperienza gaming premium in mobilità. Il design ergonomico e la compatibilità universale con le vostre librerie digitali vi conquisteranno completamente!

Vedi offerta su Amazon