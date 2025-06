Iron Studios espande la sua linea dedicata a Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco con una nuova statua che rende omaggio a uno dei personaggi più emblematici della serie: Mu di Aries. Il custode della Prima Casa del Santuario fa il suo debutto nella linea BDS Art Scale 1/10.

Mu Aries - Iron Studios

Mu è uno dei Dodici Cavalieri d’Oro, riconosciuto per la sua natura calma e meditativa, oltre che per le sue straordinarie abilità nel riparare le armature distrutte grazie alla sua profonda conoscenza del Cosmo. Questa nuova statua riesce a restituire tutta la sua eleganza e la sua imponenza, grazie a una scultura dettagliata e a una posa che richiama fedelmente l’iconografia classica del personaggio nella serie animata. La base su cui poggia la figure riproduce con cura le architetture greche del Grande Tempio, creando un effetto scenico che valorizza l’intera composizione.

La statua è realizzata in resina e scolpita in scala 1/10. Misura 23,15 cm in altezza, 18,87 cm in larghezza e 16,36 cm in profondità, per un peso di circa 420 grammi. Oltre alla versione standard, Iron Studios propone anche una raffinata edizione Deluxe, che arricchisce ulteriormente il diorama. Questa versione include una base più elaborata che riproduce la Casa dell’Ariete, accompagnata dai totem delle quattro armature di Bronzo appartenenti a Seiya, Shiryu, Hyoga e Shun, appena restaurate grazie all’intervento del Cavaliere d’Oro.

Un dettaglio, quest’ultimo, che farà sicuramente la gioia dei fan storici della saga, richiamando uno dei momenti più iconici dell’arco narrativo delle Dodici Case. L’attenzione ai particolari, unita alla qualità scultorea e alla fedeltà al materiale originale, rende questa statua un’aggiunta imperdibile per i collezionisti.

Prezzo e data di uscita

I preordini sono già disponibili tramite Cosmic Group, con un’uscita prevista per il primo trimestre del 2026. Il prezzo per la versione standard è fissato a circa 340,00 euro, mentre la versione Deluxe sarà disponibile a circa 475,00 euro.