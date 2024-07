Acquista una Nintendo Switch da Gamestop, ricevi 3 mesi di abbonamento a NOW!

In cerca di un'offerta imperdibile per questa estate? GameStop ha lanciato una promozione straordinaria che non potete lasciarvi sfuggire! Fino all'11 luglio, acquistando una Nintendo Switch OLED da GameStop, riceverete in omaggio i primi 3 mesi di abbonamento a NOW, il servizio di streaming di Sky.

Vedi offerta su Gamestop

Offerta GameStop: perché approfittarne?

Acquistando la Nintendo Switch OLED presso GameStop, otterrete non solo una console all'avanguardia, ma anche un abbonamento gratuito a NOW per tre mesi. Questo vi permetterà di accedere a una vasta gamma di Serie TV e Show, inclusi i contenuti più recenti e amati come "House of the Dragon", "Il Trono di Spade", "Gomorra" e molte altre produzioni esclusive di Sky.

La Nintendo Switch OLED offre un'esperienza di gioco senza precedenti grazie al suo schermo OLED da 7 pollici con colori vividi e un contrasto elevato. La console è dotata di un supporto regolabile più largo, una base con porta LAN per una connessione internet stabile in modalità TV, e 64 GB di memoria interna espandibile tramite scheda microSD​.

Per usufruire dell'offerta, visitate uno dei punti vendita GameStop o acquistate online. L'abbonamento a NOW si attiva facilmente inserendo il codice promozionale ricevuto al momento dell'acquisto sul sito NOW. Potrete guardare i vostri contenuti preferiti su smart TV, smartphone, tablet, console di gioco, Fire TV, Apple TV e PC​. Dopo i primi tre mesi gratuiti offerti da GameStop, l'abbonamento si rinnova automaticamente a 8,99€/mese, ma potete disdirlo in qualsiasi momento prima del rinnovo​.

Non perdete l'occasione di combinare l'intrattenimento di qualità con la migliore esperienza di gioco! Approfittate di questa offerta esclusiva e regalatevi ore di divertimento con la Nintendo Switch OLED e i contenuti di NOW.

