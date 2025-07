Attraverso il suo sito ufficiale Edizioni Star Comics ha reso ufficiali i fumetti in uscita a luglio 2025. Da segnalare l'ultimo volume di My Hero Academia anche in edizione speciale con variant cover, il nuovo fenomeno shojo My Girlfriend's Child e Futari Switch del maestro dell'ecchi Akira Hiramoto.

My Hero Academia 42 – Variant

Si conclude un’era: MY HERO ACADEMIA, il capolavoro di Kohei Horikoshi, giunge al termine. Per celebrare questo importante traguardo, Star Comics ha in serbo per i fan delle sorprese davvero speciali!In occasione dell’uscita degli ultimi due volumi, 41 e 42, Star Comics pubblicherà delle edizioni limitate che renderanno ancora più indimenticabile la conclusione di questa saga epica.Oltre alle classiche edizioni Regular, i volumi 41 e 42, saranno disponibili anche in Variant Cover Edition. Due edizioni imperdibili per i collezionisti: accostate l’una all’altra,le due cover formeranno un’unica immagine. Ma le sorprese non finiscono qui! Per un gran finale degno di questo nome, è prevista anche l’uscita diMY HERO ACADEMIA n. 42 Celebration Edition con box. Un’edizione limitata imperdibile, con una sovraccoperta alternativae unbox da collezione. All’interno, anche una serie di gadget esclusivi:due set di sticker, due sottobicchieri, un mini-shikishi e una card dorata, tutto racchiuso nel box. E non è tutto: il volume sarà dotato anche di un mini-poster interno.

Futari Switch 1 – Variant

Shinichi e Ichigo sono praticamente inseparabili. Si conoscono fin da piccoli, abitano vicini e frequentano anche la stessa scuola superiore. Shinichi è innamorato perso di Tesu, la ragazza più bella della scuola, mentre Ichigo ha una cotta per Yuto, il migliore amico di Shinichi. Un giorno, mentre Ichigo cerca di origliare la conversazione di Shinichi e Yuto dalla stanza accanto… succede qualcosa di terribile! Il maestro dell’ecchi Akira Hiramoto, autore di Prison School, vi catapulterà in una storia assurda e imprevedibile! Siete pronti ad assaporare una nuova, sensuale commedia romantica al sapore di… zucca amara?!

Super Ball Girls 1 – Variant

Ichiyoshi è impiegato in una fabbrica di cioccolato e vive la sua vita senza troppe aspettative per il futuro. La notte di Natale, mentre torna a casa, s’imbatte in una misteriosa sfera che rotola nell’oscurità tra i fiocchi di neve. Quasi a voler sfogare tutta la sua frustrazione, afferra la palla e la lancia più forte che può e all’improvviso compare davanti ai suoi occhi una donna bellissima… Un harem? Un horror? Una serie di fantascienza? Dalla mente geniale di Muneyuki Kaneshiro, sceneggiatore di Blue Lock, e dalle inconfondibili matite di Akira Hiramoto, autore di Prison School, nasce un’opera completamente fuori dagli schemi! Vi presentiamo le Super Ball Girls che cambieranno il mondo!

Manga Issho 2

15 storie manga realizzate da 22 autori europei. In questo volume troveremo i capitoli successivi di alcune storie già apprezzatissime nel numero 1, come ONEIRA: PATH OF THE BLEEDING STAR e SCHO DJINN+. Non mancheranno anche tanti one shot inediti e appassionanti.

Dreams Factory – La Neve e l’Acciaio – Variant

Londra, 1892. Come la maggior parte dei bambini del quartiere operaio in cui vive, Indira si reca ogni giorno, senza mai protestare, nelle miniere di carbone. Ma quando il suo fratellino Eliott scompare, niente ha più importanza. Si imbarca quindi in una disperata ricerca, ma ben presto si rende conto che il piccolo non è l’unico bambino misteriosamente scomparso…

Edizioni Star Comics - il calendario completo di luglio 2025

01 luglio

08 luglio

15 luglio