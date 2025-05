Disney Plus ha annunciato tutte le novità che arriveranno in streaming a giugno 2025. Da segnalare la quarta attesissima stagione di The Bear e Ironheart, la nuova serie Marvel Studios.

A Real Pain - 4 giugno

Searchlight Pictures presenta A Real Pain, scritto e diretto da Jesse Eisenberg. Due cugini non in sintonia tra loro, David (Eisenberg) e Benji (Kieran Culkin), si ritrovano per un tour in Polonia in onore della loro amata nonna. L’avventura prende una svolta quando le vecchie tensioni della strana coppia riemergono sullo sfondo della loro storia familiare. Nel cast di A Real Pain figurano anche Will Sharpe, Jennifer Grey, Kurt Egyiawan, Liza Sadovy e Daniel Oreskes.

FolleMente - 6 giugno

La commedia italiana più vista della stagione al cinema debutterà sulla piattaforma streaming. FolleMente è un racconto brillante e romantico con un cast stellare. Al centro, un primo appuntamento e tutto ciò che ci attraversa la mente quando l’amore bussa alla porta. Tra dialoghi serrati e momenti esilaranti, il film ci fa entrare nei pensieri dei due protagonisti, svelando, con ironia, i meccanismi che guidano le nostre scelte.

Predator: Killer of Killers - dal 6 giugno

Il film animato originale d’azione e avventura targato 20th Century Studios è ambientato nell’universo di Predator. La storia antologica segue tre dei guerrieri più feroci della storia umana: una razziatrice vichinga che guida il suo giovane figlio in una sanguinosa missione in cerca di vendetta, un ninja nel Giappone feudale che si ribella al fratello samurai in una brutale lotta per la successione, e un pilota della Seconda Guerra Mondiale che decolla per indagare su una minaccia ultraterrena che incombe sulla causa degli Alleati. Tuttavia, sebbene questi guerrieri siano assassini a pieno titolo, sono solo prede per il loro nuovo avversario: il killer dei killer per eccellenza.

Ironheart - dal 25 giugno

La nuova e avvincente serie ha come protagonista Dominique Thorne nel ruolo di Riri Williams, una giovane e geniale inventrice le cui armature competono con le migliori del Marvel Cinematic Universe. Ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart contrappone la tecnologia alla magia quando Riri – determinata a lasciare un segno nel mondo – torna a Chicago, la sua città natale.

La sua idea unica di costruire armature di ferro è geniale, ma nel perseguire le sue ambizioni, si ritrova coinvolta dal misterioso ma affascinante Parker Robbins alias “The Hood” (Anthony Ramos). La serie è interpretata anche da Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam e Anji White. Chinaka Hodge è head writer; gli episodi sono diretti da Sam Bailey e Angela Barnes. Gli executive producer sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Zoie Nagelhout, Chinaka Hodge, Ryan Coogler, Sev Ohanian e Zinzi Coogler. Le musiche sono di Dara Taylor ed è prodotta in associazione con Proximity Media.

The Bear Stagione 4 - dal 26 giugno

La quarta stagione della serie FX The Bear seguirà Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre vanno avanti con determinazione, decisi non solo a sopravvivere, ma anche a portare il “The Bear” a un livello superiore. Con nuove sfide dietro ogni angolo, il team dovrà adattarsi, reagire e superare gli ostacoli. In questa stagione, cercare l’eccellenza non significa solo migliorarsi, ma decidere cosa valga davvero la pena tenersi stretto.

