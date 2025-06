La News in un minuto

saldaPress presenta le sue uscite più interessanti per luglio 2025, con tre fumetti imperdibili che spaziano dai kaiju ai thriller cartoon fino ai manga fantasy. Il volume antologico Godzilla - Il Mito celebra il re dei mostri attraverso le opere di artisti di prim'ordine come James Stokoe, Dan DiDio e Joelle Jones, proponendo una carrellata emozionante che spazia dal vecchio West alla Tokyo moderna, con epiche battaglie contro Mechagodzilla e alleanze con Mothra. Stray Dogs - Giorni da Cani riporta in scena i protagonisti canini della graphic novel che ha conquistato lettori italiani e statunitensi, mescolando thriller ed estetica cartoon in una storia dove molti misteri trovano finalmente risposta e ogni quattrozampe ha l'occasione di brillare, raccontando il mondo attraverso gli occhi di un cane. Completa la selezione The Dungeon of BlackCompany 2, che continua le avventure di Kinji e Wanibe alle prese con la tentazione di servire l'azienda fino alla morte, mentre il protagonista cerca di scalare la gerarchia sociale per vivere come un NEET o trovare un modo per tornare nel suo mondo originale.