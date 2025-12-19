Avatar di Plusalpha 9
1
Francamente vorrei le menti di Capcom in Ubisoft. Più che altro vorrei qualcuno in Ubisoft. 🤣
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Pavo SpazioGames Logo small
1
Francamente vorrei le menti di Capcom in Ubisoft. Più che altro vorrei qualcuno in Ubisoft. 🤣
Capcom restasse la Capcom di oggi, per cortesia.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Tao_37 9
0
Sono curioso, Capcom, a livello di giocabilità ha sfornato spesso ottimi titoli; percui potrebbe venire fuori un buon lavoro.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.