GT Manager ha bisogno di tempo, ma per chi ama le auto non è male

Si tratta di un gestionale all’interno del quale saremo dei manager delle vetture nelle categorie GT4, GT3, GT2, GTE, e Hypercar. Insomma, una sorta di F1 Manager, ma con vetture differenti. Il gioco è abbastanza semplice e intuitivo, proprio perché deriva da una versione mobile – ma, proprio per questo, anche decisamente più semplice e meno coinvolgente di quanto dovrebbe essere per affermarsi in questa nicchia.

Chiunque abbia già giocato alla versione mobile, infatti, non troverà particolari differenze nella gestione delle vetture e di tutto quello che ne concerne. Alcuni contenuti della versione PC sono stati ampliati e altri verranno migliorati nel corso del tempo, per consentire di avere una versione ancora più completa e migliore rispetto alla versione mobile. Al momento, però, non abbiamo visto particolari grosse differenze a livello contenutistico tra le due versioni.

Con i suoi 40 piloti e i suoi 35 tracciati, GT Manager, però, ha ormai compiuto il suo primo salto su PC: vediamolo nel dettaglio.

Come si gioca su PC

Prima di partire con l’analisi del contenuto, andiamo ad analizzare quelle che sono state le performance su PC. Innanzitutto, il gioco è compatibile sia con Windows che con Mac, permettendo a una grossa fetta di pubblico di poterci giocare. Coloro che vogliono giocare con un PC Windows, hanno bisogno di avere una macchina con almeno 8 GB di RAM, un processore Intel Core i3 Quad-Core e una scheda grafica Nvidia GeForce o AMD Radeon dedicate. Per gli utenti MacOS, è richiesto un chip Apple M1 o successivo, oppure un processore Intel i3 Quad-Core.

Per quanto concerne le opzioni grafiche, abbiamo a disposizione differenti impostazioni per permettere di giocare con grafica bassa, media, fino ad arrivare a ultra. Ci sono anche altre opzioni regolabili, come Texture, Ombre, Qualità dell'illuminazione, Antialiasing, Particelle, Occlusione ambientale, Bloom e Profondità di campo. Non male, considerando che parliamo pur sempre "solo" di un gestionale.

Per quanto concerne la nostra prova, abbiamo utilizzato un PC con le seguenti caratteristiche: processore Intel i7-8700k e una scheda grafica Nvidia RTX 3070 Ti, ottenendo una media di circa 130 fps con impostazioni Ultra in 2K. Gli FPS sono saliti anche a 144, mentre si sono abbassati sugli 80/90 in condizioni di maltempo, come durante una gara sotto la pioggia.

L'esperienza di simulazione è basata su pochi, semplici passaggi, con la gestione del team che si prende il centro della scena.

Se la, quello che, che non può essere certamente definita all'avanguardia. Non è paragonabile a un titolo di questa generazione – e questo è un vero peccato contando che, non essendoci molta dinamicità, si sarebbe potuto osare un po’ di più.

Dopotutto, si tratta principalmente di un simulatore basato su pochi semplici passaggi, quindi, dal momento che non è possibile coinvolgere un pubblico ampio con un gameplay troppo appassionante, almeno si sarebbe potuto puntare su un impatto visivo notevole che facesse da biglietto da visita per la produzione.

Naturalmente, capiamo che il team di sviluppo non sia composto da centinaia di persone con un budget esorbitante – insomma, non è una Tripla A – ma forse l'Unreal Engine 5 avrebbe potuto essere una scelta più consona. In ogni caso, ci sarà sicuramente tempo per migliorare questa caratteristica nel corso dello sviluppo, dato che parliamo comunque ancora di un accesso anticipato.

Scendiamo nei dettagli della gestione manageriale

Per quel che riguarda il gameplay di GT Manager, possiamo dire che questo mescoli la gestione in pista con quella fuori pista, con particolare enfasi su quest'ultima, che richiede grande attenzione per ottenere buoni risultati.

È necessario reclutare e formare personale e piloti, gestire gli sponsor e i loro obiettivi, bilanciare i costi con le prestazioni e migliorare le infrastrutture della squadra. Tutto questo viene mostrato in modo chiaro nella schermata principale, man mano che si avanza.

Le auto di categoria superiore richiedono maggiori investimenti sia per l'acquisto che per la gestione, perciò la base del team è fondamentale per il successo in pista.

Anche se la selezione di auto non è vastissima, ogni veicolo è di alta qualità e offre una buona varietà. Pur non avendo licenze ufficiali per una serie specifica, il gioco include veicoli con licenze complete e statistiche autentiche. Ad esempio, si possono trovare la nuova Lotus Emira GT4 o la Brabham BT62 nella classe GTE.

Se il gioco otterrà un buon riscontro, è previsto un ampliamento del parco auto nella versione completa, dopo l'accesso anticipato. Anche i circuiti, pur non essendo ufficialmente su licenza, sono chiaramente ispirati a piste reali (come si può notare dalle immagini), mentre sponsor e piloti sono quelli veri.

Per quanto concerne la modalità carriera per giocatore singolo, la progressione ci porta a competere in cinque diverse categorie del mondo GT, partendo dalla GT4 con risorse limitate ma con grande spirito, pronti a scalare la vetta. Con buoni risultati, si potrà avanzare progressivamente verso le categorie superiori: GT3, GT2, GTE, fino ad arrivare alla Hypercar. Al momento del debutto, le corse multi-classe non sono disponibili, ma gli sviluppatori stanno considerando di aggiungerle in seguito.

Anche se la prima stagione dovesse andare bene, non è necessario passare subito alla categoria successiva. Si può scegliere di rimanere più a lungo nelle categorie inferiori per sfruttare al meglio il tempo e sviluppare le risorse e le infrastrutture. Questo approccio permette di accumulare esperienza e fondi, che si rivelano cruciali già a partire dalla più competitiva categoria GT3.

Un aspetto interessante è che le livree possono essere sbloccate attraverso il gameplay, anche se nella modalità carriera per giocatore singolo, in Early Access, inizialmente si può utilizzare solo una livrea predefinita fornita dal costruttore.

La corsa stessa è naturalmente uno degli elementi centrali del gioco: le gare durano dai 15 ai 30 giri, a seconda del formato – una caratteristica che sembra riflettere le origini del gioco su piattaforme mobili e che non rappresenta pienamente le competizioni GT reali. Tuttavia, si spera che con lo sviluppo continuo queste limitazioni vengano superate, offrendo così una maggiore varietà strategica rispetto a quanto già visto nella versione mobile.

Le sfide con i piloti controllati dall'IA sono già molto coinvolgenti e piene di sorprese tipiche delle gare GT, con incidenti (mostrati tramite una finestra separata), bandiere gialle e cambiamenti meteorologici.

Ciò che distingue GT Manager da altri titoli simili è il focus sull'aspetto di squadra. Le gare raramente si concentrano su un solo pilota, ed elementi come i cambi di pilota a metà gara diventano spesso decisivi.

Verso il lancio finale

Al momento, il gioco è in Early Access su Steam: la decisione di The Tiny Digital Factory di passare dall'accesso anticipato a una versione completa sembra essere motivata dal desiderio di ricevere feedback dalla community, per soddisfare gli appassionati e aumentare le vendite in prospettiva.

Naturalmente, se le cose andranno come previsto, immaginiamo l'aggiunta di nuove funzionalità e contenuti, con la possibilità magari anche di versioni per console, ma già da ora i giocatori possono avere un'anteprima di ciò che li attende.

L’esperienza è in generale piacevole e abbastanza rilassante, anche se un po’ monotona e non così approfondita come in altri titoli dello stesso genere. Diciamo che, allo stato attuale, si sente che il titolo nasce da una versione mobile e non fa abbastanza per smarcarsene e riuscire a creare un'esperienza più dettagliata e approfondita. Chiaramente, i presupposti per un gioco completo e divertente ci sono tutti: attendiamo che il team metta insieme i fondi necessari per portare a termine il lavoro.