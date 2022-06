Anche l’arrogantissimo Duke Nukem avrà il suo film

Ormai sono così tanti i videogiochi che stanno compiendo il salto sul piccolo e sul grande schermo, tra serie TV, serie animate e film, che abbiamo praticamente perso il conto. Anche alcune icone dei tempi andati si stanno preparando a diventare molto più cross-mediali che in passato, proprio come Duke Nukem.

L’icona dei giochi sparatutto, oggi in mano a Gearbox, sta infatti per avere un film tutto suo. A svelare la notizia in esclusiva è stato il sito specializzato The Hollywood Reporter, che conferma anche dei nomi niente male dietro i lavori sul progetto.

La casa produttrice sarà infatti Legendary Entertainment, la stessa dietro ai film di Godzilla e dietro a Dune (il cui Blu-Ray vi attende in sconto su Amazon), ma non solo: apprendiamo anche che la produzione sarà affidata ai creatori di Cobra Kai, ossia Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg.

Duke Nukem arriva anche al cinema, secondo The Hollywood Reporter

A produrre la pellicola, aggiunge il noto sito, ci sarà anche Jean Julien Baronnet, che ha un curriculum importante con gli adattamenti dai videogiochi – avendo lavorato in passato anche a quello dedicato ad Assassin’s Creed.

Ora come ora, invece, non sappiamo chi sarà il regista, né è trapelato chi scriverà il film. Considerando però che le caratteristiche chiave di Duke sono la sua arroganza e la sua scorrettezza (oltre ai temi totalmente fuori di testa), sarà sicuramente da vedere come la sua personalità (e il suo stile) saranno adattati alla nostra epoca e ai canoni del cinema dei nostri tempi.

Aspettiamoci, questo sì, parecchia azione e una pellicola tagliente e sopra le righe: tutto il resto attendiamo invece di scoprirlo.

La serie Duke Nukem fece il suo debutto nel 1991 e da allora, con i suoi diversi episodi, si è affermata con un franchise da $1 miliardo. L’uscita più recente del filone principale, Duke Nukem Forever, è arrivata nel 2011 e non è riuscita a replicare i grandi fasti del passato: potete scoprire di più nella nostra recensione.

Vediamo se, invece, ci riuscirà il film. Intanto, a proposito di adattamenti vi ricordiamo che nella giornata di venerdì la Summer Game Fest ha ospitato anche la conferenza Netflix Geeked dedicata al gaming, con gli annunci di diversi nuovi adattamenti.