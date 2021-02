Amazon Gaming Week: se cerchi un monitor gaming, queste sono le offerte giuste!

Su Amazon è iniziata la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 21 febbraio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, sono presenti anche tantissimi monitor gaming realizzate dalle maggior brand noti a livello mondiale, come Samsung, Acer, Asus, BenQ e MSI.

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il monitor Samsung U28E570D, proposto a soli 269,99€, rispetto ai 499,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 230€. Si tratta di un dispositivo ideale per mostrare i vostri giochi next-gen al meglio delle loro possibilità, grazie alla risoluzione UltraHD da 3840×2160 per un totale di 8 milioni di pixel visualizzabili su un pannello dalle dimensioni sostenute ma compatte da 28″. Il monitor UHD sprigiona 1 miliardo di colori, tramite i quali propone immagini nitide e ricchi di dettagli, e ha un tempo di risposta di appena 1ms. Ha un’ottima visibilità, inoltre, grazie al livello di luminosità elevato pari a 370 cd/m². Infine, il monitor Samsung U28E570D ha un refresh rate di 60hz e supporta la tecnologia AMD Freesync, che sincronizza dinamicamente la frequenza di aggiornamento dello schermo con la frequenza dei fotogrammi dei contenuti per minimizzare l’input lag e ridurre in maniera sostanziale tearing e stutter.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mente di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

