Acer Predator Cestus 310, ottimo mouse gaming a meno di 25 euro! Imperdibile!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce MediaWorld, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il mouse gaming Acer Predator Cestus 310 a un prezzo davvero imperdibile!

Come ogni giorno, MediaWorld propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Grazie alle sue caratteristiche avanzate e all’ergonomia perfetta, il mouse gaming Acer Predator Cestus 310 è il dispositivo ideale per le vostre sessioni di gioco più impegnative. Il sensore Pixart 3519 del mouse gaming Acer Predator Cestus 310 garantisce un tracciamento ad alta velocità, con una sensibilità fino a 4.200 DPI e vari livelli di impostazioni.

Il mouse gaming Acer Predator Cestus 310 si adatta perfettamente al palmo della mano, garantendo la massima ergonomia. Inoltre, i sei pulsanti presenti sul dispositivo sono garantiti per ben 10 milioni di clic, assicurando una durata eccellente.

Il mouse gaming Acer Predator Cestus 310 è dotato anche di una memoria integrata, così da poter memorizzare le impostazioni preferite direttamente sul dispositivo e essere sempre pronto all’uso. La connessione al PC o notebook avviene tramite USB e il cavo è abbastanza lungo per poter arrivare praticamente ovunque.

Il mouse gaming Acer Predator Cestus 310 è un prodotto di alta qualità, solitamente venduto a 39,99€. Tuttavia, oggi potete acquistarlo a soli 24,99€, grazie a uno sconto del 37,5%. Questa è un’occasione unica per avere il migliore mouse gaming della sua categoria a un prezzo imbattibile.

