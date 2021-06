Abbonati a Ubisoft+ per soli 6 euro!

In occasione dell’E3 2021, e del suo evento digitale dedicato Ubisoft Forward, Ubisoft ha lanciato una promozione imperdibile inerente al suo servizio in abbonamento Ubisoft+, consentendovi di accedere all’immenso catalogo di titoli disponibili ad un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire.

Nel caso non lo conosceste, Ubisoft+, in modo del tutto simile ai più noti Xbox Game Pass e Playstation Now, permette di accedere, previo pagamento di un abbonamento mensile, ad un vasto catalogo di titoli, liberamente giocabili in qualsiasi momento. In particolare, la libreria di Ubisoft+ può contare sulla presenza di oltre 100 giochi per PC appartenenti ai generi più disparati.

Ad esempio, potete giocarvi serie complete molto famose come Assassin’s Creed, Far Cry, Rayman, Prince Of Persia, Watch Dogs, Anno, Ghost Recon, The Crew e tanti altri ancora, completi di tutti i DLC. Inoltre, aspetto assolutamente da non sottovalutare, anche i giochi di prossima uscita saranno disponibili sin dal Day One. Come potete capire, l’offerta è piuttosto consistente e siamo sicuri che chiunque troverà qualcosa di suo gradimento.

Per un periodo di tempo limitato, più precisamente sino al 22 giugno, potrete abbonarvi a soli 6€ per il primo mese, mentre successivamente si tornerà ai canonici 14,99€. Si tratta dell’occasione perfetta per recuperare qualche titolo Ubisoft che vi siete lasciati sfuggire in precedenza a un costo davvero irrisorio.

Ricordiamo che potete disdire l’abbonamento in qualsiasi momento dalle impostazioni del vostro account, il quale rimarrà attivo fino all’ultimo giorno del mese in corso per cui avrete già pagato. Ovviamente, se deciderete di procedere, i giochi non saranno più disponibili, a meno che non fossero già vostri in precedenza.

Per approfittare di questa fantastica offerta, non vi resta altro che cliccare sul link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per abbonarti ad Ubisoft+ a prezzo scontato «