13 anni dopo, Square Enix annuncia un nuovo The World Ends With You

Dopo un’attesa durata 13 anni, Square Enix ha annunciato un nuovo capitolo della serie action RPG The World Ends With You.

Il gioco si intitola Neo: The World Ends With You e sarà disponibile dall’estate del 2021 per PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Questo il primo trailer del titolo:

La descrizione del trailer rivela che Neo: The World Ends With You sarà ambientato nuovamente in una «ricreazione stilizzata di Shibuya».

Il gioco avrà un nuovo cast di protagonisti, con l’eccezione di Minamimoto e una ragazza senza nome che compare nel port Final Remix su Switch, e il personaggio giocabile in particolare si chiamerà Rindo.

La sua sarà una «battaglia per la sopravvivenza» in cui dovrà scoprire «i misteri del letale “Reaper’s Game”».

Questi alcuni dettagli aggiuntivi offerti in una nota per la stampa di Square Enix:

I giocatori potranno esplorare e ammirare i luoghi d’interesse, i suoni e la cultura di questa città movimentata, combattere contro dei mostri con l’aiuto dei loro alleati in battaglie frenetiche e completare delle missioni con l’obiettivo di cambiare il destino che è stato loro imposto.

Diversamente dall’originale, Neo sarà interamente renderizzato in 3D, mentre i combattimenti manterranno ancora elementi pin-based e ci sarà un nuovo game master, Shiba.

Non è chiaro il coinvolgimento del team di sviluppo del primo capitolo in questo sequel, ma il character design sarà curato di nuovo da Tetsuya Nomura, Gen Kobayashi e Miki Yamashita.

La saga era tornata alla ribalta dopo il recente port su Nintendo Switch e proprio quell’occasione sembrava un’apertura per il suo ritorno.

Una serie animata sta venendo realizzata in questi mesi e sarà disponibile anch’essa nel 2021, a ridosso del lancio di Neo: The World Ends With You.