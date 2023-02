Zelda Tears of the Kingdom, la Switch esclusiva potrebbe avere già una data

Continuano a farsi sempre più forti le indiscrezioni su un nuovo modello di Switch OLED in edizione speciale per celebrare il lancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, attualmente uno dei titoli più attesi non solo del 2023, ma di tutta la line-up per la console ibrida.

Attualmente Nintendo non ha ancora confermato alcun piano ufficiale per ulteriori promozioni del sequel di Breath of the Wild (che trovate su Amazon), ma secondo gli ultimi rumor dovrebbe essere ormai quasi pronta per il debutto una nuova edizione limitata della console, ispirata al nuovo capitolo della saga.

Alcune foto della Switch esclusiva ci avrebbero già mostrato la sua colorazione e alcuni dettagli in particolare, uno dei quali potrebbe aver confermato addirittura la sua veridicità, dato che è stato incluso anche nella Collector’s Edition svelata ufficialmente al Nintendo Direct.

Sembra però che nelle ultime ore sia emerso un nuovo indizio, scovato dal canale YouTube Nintendo Prime e che potrebbe aver svelato addirittura la data in cui avrebbero inizio i pre-order (via GoNintendo).

Secondo quanto mostrato nell’ultimo video, il retailer GameStop avrebbe già incluso nel loro database un nuovo modello SKU misterioso, il che sembrerebbe suggerire proprio una nuova edizione della console di casa Nintendo.

Stando a questa indiscrezione, la data di avvio delle prenotazioni sarebbe stata segnata al 10 marzo 2023, dando così due mesi di tempo per prepararsi all’arrivo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Naturalmente occorre ricordarvi che potrebbe anche trattarsi di un semplice placeholder e non è detto che si dimostri effettivamente questa la data corretta. Tuttavia, la sua sola esistenza nel database è sufficiente per alimentare curiosità e rappresentare un’ulteriore piccola “conferma” sulla veridicità di questa nuova edizione speciale.

Ricordiamo che, se l’indiscrezione dovesse essere confermata, con molta probabilità si tratterebbe esclusivamente di una console in edizione speciale e senza gioco incluso, come già accaduto nel caso di precedenti versioni limitate. Vi invitiamo comunque a prendere il tutto con le dovute precauzioni e a continuare a seguirci per sapere tutte le ultime novità sull’argomento.

Curiosamente, nelle scorse ore GameStop ha anche rivelato ufficialmente un bonus pre-order per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom che ha fatto infuriare i fan: prenotando il gioco sarebbe infatti possibile ottenere… un pezzo di legno.