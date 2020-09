Xbox Series S, trapela in rete l’originale video annuncio della console

Come sicuramente già saprete, nel corso di questa settimana abbiamo parlato approfonditamente di Xbox Series S e Xbox Series X dopo l’annuncio a sorpresa di data di lancio e prezzo delle console. In questo caso, Microsoft è stata costretta ad anticipare queste informazioni dopo che sono trapelate in rete, ma originariamente, come confermato da Phil Spencer, persona a capo della divisione Xbox, gli annunci avrebbero dovuto essere effettuati durante la prossima settimana.

A quanto pare, neppure il video originale del “reveal” è scampato ai leaker ed online è già presente il filmato completo dell’evento digitale che la compagnia di Redmond avrebbe dovuto pubblicare nel corso dei prossimi giorni. Sebbene ormai le informazioni in esso contenute siano già note, nel caso foste interessati potete vedere le varie parti dai tweet sottostanti.

Xbox News Briefing 2020, Part 2 (skipped Jason Ronald clip)https://t.co/PnkSMm5tv7 — WalkingCat (@_h0x0d_) September 12, 2020

Xbox News Briefing 2020, Part 4 https://t.co/SnzvRsQb9M — WalkingCat (@_h0x0d_) September 12, 2020

Ricordiamo che Xbox Series S avrà la stessa CPU della sua sorella maggiore, il che significa che potete aspettarvi lo stesso tipo di performance, ma con la console che renderizza a una risoluzione più bassa. Parliamo di una CPU a 8-core Zen 2 custom (3,66 GHz w/ SMT). Dove invece Series S risparmia qualcosa, per permettersi il prezzo più basso, è nella memoria, nel SSD e nella GPU: per quanto riguarda la prima, infatti, passiamo a 10 GB GDDR6, l’SSD scende da 1TB a 512GB, mentre la GPU passa da 12 TFLOP con 52 CU a 4 TFLOPS con 20 CU.

Xbox Series S e Xbox Series X saranno disponibili dal prossimo 10 novembre rispettivamente al prezzo di 299,99€ e 499,99€, mentre le prenotazioni apriranno il 22 settembre.

Sarà interessante vedere come controbatterà la diretta rivale, Sony, che proprio oggi ha annunciato un nuovo evento dedicato a Playstation 5 per mercoledì prossimo alle 22:00.