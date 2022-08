Xbox Game Pass si prepara a una novità importante (e c’entra Elden Ring)

Una delle novità più attese di Xbox Game Pass sarebbe ormai quasi pronta a fare il suo debutto ufficiale: presto gli utenti dovrebbero essere in grado di utilizzare in cloud gaming diversi titoli selezionati, anche se non fanno parte del catalogo di giochi gratis.

Ricordiamo infatti che gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon) possono accedere da qualunque dispositivo, anche mobile, a un’ampia offerta di titoli gratis grazie a Xbox Cloud Gaming, che non si estende però attualmente a tutti i giochi in nostro possesso.

Per questo motivo, nelle scorse settimane Microsoft aveva fatto un annuncio importante: ben presto gli utenti sarebbero stati in grado di accedere ai giochi più popolari in loro possesso, senza doversi preoccupare se siano stati inseriti o meno del catalogo di titoli gratuiti da provare: se li avremo già acquistati in passato, allora potremo accedervi anche da mobile e PC in streaming con la potenza del cloud.

Come riportato da VGC, sembra che la casa di Redmond abbia iniziato a muovere i primi importanti passi in questa direzione: i fan hanno infatti scoperto che diversi giochi hanno già aggiunto alcuni riferimenti al cloud gaming, tra i quali segnaliamo titoli di spessore come Elden Ring e GTA V.

Per il momento, sembrerebbe essersi trattata di una dicitura aggiunta in anticipo rispetto ai tempi: al momento non è infatti più possibile trovare riferimenti al cloud gaming. Inoltre, la redazione di VGC sottolinea di aver ricevuto semplicemente una schermata di errore e di non essere riuscita nemmeno ad avviarli.

La community ha però scoperto che questa funzionalità poteva essere applicata alla maggior parte dei videogiochi presenti sul catalogo: oltre ai già citati Elden Ring e GTA V, c’è infatti chi è riuscito a trovare pagine di Xbox Cloud Gaming dedicate a Red Dead Redemption 2, The Witcher 3, Sekiro e tante altre ancora.

Microsoft non ha fatto alcun commento ufficiale sulla vicenda, ma vi ricordiamo che Xbox Game Pass Ultimate dovrebbe aggiungere questa utilissima novità in via ufficiale entro la fine dell’anno: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con gli ultimi dettagli.

