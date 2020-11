Xbox Game Pass, indizi suggeriscono l’arrivo di uno dei giochi più premiati del 2019

Xbox Game Pass è senza ombra di dubbio una delle punte di diamante dell’offerta ludica del mondo Xbox, con Microsoft che continua ad aggiornare la sua offerta di mese in mese per ampliare il ventaglio di videogiochi on demand su cui potete mettere le mani.

Da qualche tempo, inoltre, sui social la casa di Redmond diffonde indizi prima degli annunci, provando a far intuire agli appassionati con dei giochi-nel-gioco (tra email con testi nascosti e riferimenti improbabili) quali potrebbero essere i nuovi arrivi.

È anche il caso delle novità in arrivo a breve, che sembrano puntare a un misterioso gioco con «una sinistra luce rossa». Il riferimento sembrerebbe essere a Control, l’apprezzata più recente opera di Remedy Entertainment che ha visto da poco l’uscita della sua Ultimate Edition.

Control, premiatissimo videogioco di Remedy Entertainment uscito nel 2019

Se il titolo venisse confermato – con l’indizio colto anche da Tom Warren di The Verge – rimarrebbe da capire se il publisher 505 Games proporrebbe la standard o proprio la Ultimate, comprensiva di The Foundation e AWE, le due espansioni che completano l’esperienza.

Looks like Control might be coming to Xbox Game Pass next month 👀 https://t.co/yV5GgzoRRB — Tom Warren (@tomwarren) November 29, 2020

Attendiamo che sia Microsoft a diffondere ulteriori dettagli. Intanto, vi ricordiamo che Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che vi consente, con una cifra fissa, di accedere su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC a una crescente libreria di videogiochi on demand, che includono anche i first-party della casa di Redmond fin dal day-one e che ora contano anche su EA Play di Electronic Arts.

Vi riferiremo quanto prima quali saranno i prossimi giochi in arrivo – e se, come da indizi, sarà presente anche Control. Intanto, fate riferimento alla nostra video recensione del gioco Remedy per ogni informazione in merito.