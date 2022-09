Warlander | Provato – Assalti strategici in un medioevo fantasy su vasta scala

Il mercato dei free-to-play sta per arricchirsi con una nuova offerta molto interessante: il publisher PLAION ha infatti annunciato un nuovo titolo medievale fantasy multiplayer dove saranno importanti gioco di squadra e coordinazione nel conseguire gli obiettivi proposti in un vero e proprio assalto ai castelli in larga scala.

Piattaforma: PC, PS5, XSX Genere: azione, moba, multiplayer-online Data di uscita: Sviluppatore: Toylogic Distributore: PLAION plaion

toylogic

Warlander

Questa è la base su cui sta venendo sviluppato Warlander, nuovo ambizioso titolo di Toylogic pensato per essere un sequel spirituale di Happy Wars e che segue dunque una formula di gioco molto simile: un ibrido tra action tattico e MOBA, dove sarà la giusta strategia e l’utilizzo di abilità speciali al momento giusto a poter fare la differenza.

Il nuovo titolo pubblicato da PLAION non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma a partire da oggi sarà possibile provare l’open beta su PC tramite Steam. L’uscita è però prevista anche su PS5 e Xbox Series X|S nel prossimo futuro: in occasione dell’avvio dei test pubblici per tutti i giocatori, siamo stati invitati a provare in anteprima questo interessante ibrido che intende imporsi in un mercato ormai in forte crescita e pieno di giochi estremamente ambiziosi.

Alla conquista del castello

Durante il nostro test abbiamo potuto provare soltanto la modalità Two Army, nella quale si affronteranno due squadre principali, divise in 5 team da 4 giocatori per arrivare a un totale di 20 combattenti per schieramento: l’obiettivo è quello di riuscire a penetrare le difese avversarie e fare quanti più danni possibili al nucleo del castello nemico, se non distruggerlo, entro il tempo limite. Una tipologia di gameplay che richiama molto quella dei più classici MOBA, pur differenziandosi per essere un titolo molto più votato all’azione su larga scala, ma senza rinunciare a un certo elemento strategico.

Distruggere il nucleo del castello ci garantirà la vittoria.

Prima che inizi la partita, ogni giocatore sarà infatti assegnato in uno dei cinque schieramenti per team disponibile, che poi riceverà uno tra tre incarichi: attacco, difesa o mantenere il controllo di torri — che serviranno anche per il viaggio rapido — e catapulte per gli assedi.

Questi obiettivi permetteranno di mantenere il giusto equilibrio sul terreno di scontro, ma naturalmente i giocatori avranno la massima flessibilità per poter cambiare strategia d’azione in qualunque momento, pur venendo fortemente invitati a seguire il piano. I rispettivi piani saranno stabiliti anche in base alla strategia iniziale votata dagli utenti: le squadre potranno infatti scegliere se prediligere assalti frontali, fortificare le difese oppure utilizzare uno schieramento bilanciato.

In tal senso, la coordinazione tra amici si rivela fondamentale per passare facilmente dalla vittoria alla sconfitta. Inoltre, bisogna sempre tenere in considerazione che ciò che importa davvero per trionfare è infliggere danni al nucleo avversario, non conseguire sempre e comunque tutti gli obiettivi.

Warlander invita dunque a valutare sempre attentamente il proprio schieramento e il terreno di scontro, riuscendo a dare il meglio di sé in compagnia di almeno 3 amici per completare uno dei rispettivi squadroni.

Pianificate i vostri attacchi con attenzione.

I giocatori attualmente potranno scegliere tra tre diverse classi, il cui aspetto ed equipaggiamento potrà essere appositamente personalizzato: Guerriero, Mago e Clerico. Ogni eroe potrà effettivamente essere trasformato in un nostro avatar, pur avendo una limitazione legata al sesso: gli sviluppatori ci hanno infatti spiegato che tutte le classi sono «gender locked» per permettere di riconoscere facilmente gli avversari sul terreno di scontro.

L’idea era infatti quella di voler fornire dei modelli standard in base alla classe, permettendo così con un rapido colpo d’occhio di capire immediatamente quali avversari si dovranno affrontare, anche alla distanza. In ogni caso, il team non ha escluso di poter approfondire ulteriormente le discussioni con la community per trovare un punto d’incontro: in base ai feedback, Toylogic potrebbe dunque decidere di cambiare idea e offrire ulteriori personalizzazioni.

Squadre di eroi medievali

Il rispettivo ruolo delle tre classi disponibili al lancio dell’open beta può apparire certamente evidente: il Guerriero è specializzato negli assalti e per gli attacchi ravvicinati, oltre che a poter fornire il giusto supporto con uno scudo roteante; il Mago è ottimo per proteggere punti di controllo dalle zone più elevate e per arrestare le avanzate nemiche, essendo in grado di lanciare magie e attacchi dalla distanza; infine, il Clerico è la classica classe di supporto in grado non solo di far risorgere gli alleati, ma anche di potenziarli con buff particolarmente utili.

Le meccaniche di combattimento vere e proprie ci hanno ricordato molto For Honor (lo trovate su Amazon): pur non avendo lo stesso livello di precisione, uno degli aspetti più affascinanti di Warlander è il tempismo necessario per lanciare gli attacchi, in base alle abilità uniche di ogni classe.

Potrete portare con voi soltanto 5 personaggi.

La somiglianza con il titolo multiplayer di casa Ubisoft appare evidente utilizzando soprattutto il guerriero, che potrà attaccare, proteggersi con uno scudo o spezzare le difese nemiche: un sistema che diventa particolarmente coinvolgente soprattutto negli scontri 1 vs 1.

Prima che inizi uno scontro, i giocatori potranno personalizzare un “mazzo” con 5 eroi, che potranno poi guadagnare livelli ed essere potenziati in base alle nostre prestazioni. Questo significa che gli utenti arriveranno anche a poter schierare i cosiddetti “campioni”: si tratta di eroi particolarmente potenti con abilità potenziate, equipaggiamenti migliorati e un titolo che permetta di riconoscerli facilmente sul terreno di scontro.

Tuttavia, proprio a causa della loro potenza, sarà possibile schierarli soltanto dopo aver guadagnato un determinato numero di punti «valore»: ancora una volta è stato dunque inserito un elemento strategico, dato che i giocatori dovranno riflettere sul momento appropriato per schierare una delle unità più forti del gioco.

Di conseguenza, durante l’inizio della partita si potrà selezionare soltanto un eroe di livello 1, il cui inserimento nel mazzo è obbligatorio, e soltanto dopo essersi distinti in particolar modo sul terreno di scontro si potrà supportare ulteriormente la squadra con uno dei campioni.

Aiutare con le costruzioni è un ottimo modo per guadagnare tanti punti.

Tutte le battaglie avranno una durata massima di circa 15 minuti, al termine dei quali sarà stabilito un vincitore in base ai danni inflitti al nucleo avversario: mantenere il controllo delle torri servirà dunque soltanto per avere un vantaggio in battaglia e spostarsi più velocemente, ma ciò servirà a poco se non sarete in grado di difendere adeguatamente il vostro castello.

Un aspetto che potrebbe diventare ancora più interessante nella modalità Five Army, con cinque squadre diverse a contendersi la vittoria: sfortunatamente non ci è stato possibile provarla durante la nostra anteprima, ma tale opzione dovrebbe essere disponibile già dall’open beta in arrivo proprio oggi.

A tal proposito, ricordiamo che Warlander sarà gratis per sempre fin dal lancio, ma in seguito sarà possibile accedere a microtransazioni cosmetiche con un battle pass premium — ormai diventato uno standard per i free-to-play — e un negozio in-game. Anche se attualmente sono disponibili solamente tre classi, il team ci ha garantito che sono previste per il futuro anche ulteriori classi, seppur non sappiamo ancora nel dettaglio cosa sarà possibile aspettarci.

Un buon chierico può riportare in vita interi squadroni in un colpo solo.

Inoltre, Toylogic ci ha confermato l’intenzione di implementare il cross-play tra PC e le console next-gen, anche se ci è stato detto che potrebbero esserci rallentamenti e di non poter promettere che sarà disponibile già al day-one.

Questo perché, stando a quanto ci riferisce il publisher, bisognerà prima trovare il giusto punto d’incontro con Microsoft e Sony per una corretta implementazione delle meccaniche.

Ad ogni modo, ci vorrà molto tempo prima di ragionare sulle effettive tempistiche: al momento non è infatti disponibile una data ufficiale per il lancio su Xbox Series X e PS5, che ci promettono arriverà soltanto in seguito. Gli sviluppatori avranno dunque tutto il tempo per ottimizzare al meglio il loro progetto ed espanderlo ulteriormente, magari riuscendo ad implementare novità che gli permettano di distinguersi maggiormente dalla massa.

Versione provata: PC