Volete diventare un Witcher come Geralt? C’è una brutta notizia

La società polacca che si occupa di un’esperienza LARP ispirata alla serie The Witcher rischia la bancarotta dopo che la licenza dell’evento è stata ritirata da CD Projekt RED.

L’avventura di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) ha infatti dato il là a una vera e propria invasione di iniziative più o meno valide, tra cui anche questa vera e propria scuola per diventare Witcher.

Dopotutto, qualcuno dovrà pure ingannare l’attesa che ci separa dall’uscita della versione next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt, a quanto pare non così lontana.

In un recente post su Facebook (via GamesRadar), la società polacca di eventi 5 Żywiołów ha spiegato che a fine febbraio CDPR ha tolto loro la licenza per la Witcher School con un preavviso di tre mesi.

Quattro eventi della Scuola precedentemente programmati si sono svolti con regolarità, sebbene ora è improbabile che si possano tenersi nuove lezioni a tema.

Secondo il cofondatore dell’azienda Dastin Wawrzyniak e suo fratello Dominik, questo potrebbe significare la bancarotta per 5 Żywiołów, sommate alle difficoltà della pandemia da COVID.

I fratelli sostengono che CD Projekt ha deciso di ritirare la licenza a causa dell’attività di un ex membro dello staff, Ania Wawrzyniak, moglie di Dastin.

Ania, che ha lavorato per la società in qualità di legale per due anni – tra il 2017 e il 2019 . da allora fornisce “competenze legali” per una società chiamata Ordo Iuris. Descritta come ultra-conservatrice, Ordo Iuris è un think tank cattolico-polacco, noto per il suo attivismo di destra su temi quali l’aborto e i diritti LBGT.

Nel loro post, Dastin e Dominik affermano ripetutamente la natura apolitica della loro azienda, sostenendo che «separiamo categoricamente la sfera privata della vita dei dipendenti […] dalla sfera professionale».

Tuttavia, quando il coinvolgimento di Ania con Ordo Iuris è stato reso noto dai media polacchi all’inizio di quest’anno, CD Projekt Red ha rimosso la licenza dalla scuola con effetto immediato.

«A febbraio abbiamo deciso di porre fine alla nostra collaborazione con gli organizzatori della Witcher School e ora il periodo di preavviso contrattuale di tre mesi è terminato» ha dichiarato la compagnia polacca.

A febbraio Dastin e Dominik avevano suggerito che, con l’avvicinarsi della bancarotta, la società si sarebbe concentrata su un documentario sulla cancel culture, da finanziare con una raccolta di fondi.

