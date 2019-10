L’update 2.60 di X4 Foundation migliora significativamente l’economia in-game

EGOSOFT ha pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito di X4 Foundations che porta il software alla versione 2.60 e che apporta i seguenti miglioramenti:

miglioramenti significativi all’economia di gioco

navigazione migliorata, sia per il sistema di guida del giocatore che per le navi dell’IA

aggiornamenti per la Panoramica Logica e il menu Informazioni delle stazioni

aggiunte le voci per la localizzazione in russo

molteplici aggiustamenti e miglioramenti minori

Trovate il changelog completo al seguente indirizzo.

La software house, inoltre, ha comunicato che non riuscirà a rilasciare entro il quarto trimestre 2019 l’espansione X4: Vendetta Split annunciata in precedenza e il corposo aggiornamento 3.0 per X4: Foundations ad essa associato. L’uscita è al momento stata posticipata ad un generico primo trimestre del 2020.

Per tutti gli approfondimenti del caso sul titolo, disponibile per Windows PC, potete consultare la nostra scheda.

Fonte: DSOG