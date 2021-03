Uova di Pasqua gaming e influencer, ecco le migliori

Manca solo un mese a Pasqua, che quest’anno si celebrerà domenica 4 aprile, e, per non farvi trovare impreparati, il noto portale eBay propone già diverse uova di Pasqua a prezzi particolarmente allettanti. Come di consueto, per voi lettori di Spaziogames abbiamo selezionato una serie di prodotti inerenti al mondo del gaming e degli influncer, così che non dovrete aggirarvi per i negozi e supermercati più disparati allo scopo di trovare l’uovo perfetto per le vostre esigenze.

Ad esempio, per soli 20,50€, potete portarvi a casa l’uovo di Pasqua Lyon Gamer in finissimo cioccolato al latte e del peso di 250g. Continuiamo con il dolcissimo uovo di Pasqua dedicato a La Sabri, realizzato con 280g di cioccolato al latte e con una sorpresa a tema. Non poteva inoltre di certo mancare l’uovo di Pasqua dei Pokémon, proposto a 16,51€, costituito da 200g di finissimo cioccolato al latte con una sorpresa all’interno.

Per i più piccoli, troviamo invece l’uovo di Pasqua dei Me Contro Te, che offre ben 320g di finissimo cioccolato al latte con una doppia sorpresa: un super cuscino esterno e un oggetto all’interno della serie TV più amata dei bambini. Per gli intolleranti al glutine, infine, è anche disponibile la versione senza glutine, dotata di un peso leggermente inferiore (250g).

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative alle uova di Pasqua su eBay. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

