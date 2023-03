Un classico JRPG Square è in prova, gratis, su PS4 e PS5

Buone nuove per gli amanti dei giochi di ruolo di matrice nipponica: Square Enix ha infatti deciso di portare il rifacimento del JRPG Live A Live su nuove piattaforme, con tanto di demo gratuita disponibile a ora.

Il publisher giapponese ha infatti confermato l’arrivo del titolo su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, dopo l’esordio realizzato in esclusiva Nintendo Switch nel corso del 2022 (e che trovate su Amazon).

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «nonostante i tanti anni intercorsi dalla sua pubblicazione originaria, Live A Live è un JRPG straordinariamente moderno, che si sposa perfettamente con le modalità di fruizione dei contenuti di cui solo Nintendo Switch è capace e con la voglia di molti di non impegnarsi in titoli necessariamente lunghi decine e decine di ore.»

Ora, il gioco si appresta a sbarcare anche su personal computer e console PlayStation, con tutto il suo carico di tradizione ruolistica nipponica.

Il gioco in questione si appresta dunque a raggiungere nuove piattaforme, con un’uscita del porting abbastanza vicina e fissata al prossimo 27 aprile 2023.

Da ora, però, sul PlayStation Store è infatti possibile trovare una demo gratis di Live A Live, disponibile sia in versione PlayStation 4 sia in versione PlayStation 5.

Ma non è tutto: Square Enix ha deciso di fare una sorpresa a chi deciderà do preordinare Live A Live: prenotando il gioco, sia per gli abbonati a Steam che per l’utenza PlayStation Plus, si potrà usufruire di uno sconto del 20% sul prezzo base.

Restando in tema, trovate la versione PS4 di Dragon Quest XI S Echi di un’era perduta a prezzo scontato, che potete ora acquistare a un prezzo davvero imperdibile.

Per concludere, vi consigliamo anche di recuperare il nostro ultimo SpazioGames Originals in cui vi raccontiamo la storia delle evocazioni della serie di Final Fantasy, in attesa del sedicesimo capitolo ufficiale del franchise.