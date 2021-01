Tornano gli sconti sui videogiochi Nintendo Switch tra le offerte del weekend Amazon!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti su videogiochi per Nintendo Switch che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Iniziamo da Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, versione, come il titolo stesso, “definitiva” dell’apprezzato gioco di ruolo uscito originariamente su Nintendo Wii che, grazie a un epilogo tutto nuovo, alla grafica in alta definizione e ai miglioramenti dell’esperienza di gioco, senza citare i brani rimasterizzati e molto altro, permetterà ai veterani e ai nuovi giocatori di immergersi nelle avventure di Shulk e compagni. Partirete all’avventura in un mondo devastato da una terribile invasione e scopri un viaggio che vi porterà oltre l’orizzonte. Riuscirete a cambiare il futuro o condannerete la vostra specie all’estinzione?

Solitamente Xenoblade Chronicles: Definitive Edition viene proposto a 59,99€, ma oggi potrete averlo a soli 42,99€, con uno sconto del 28%.

Continuiamo con Luigi’s Mansion 3, che potete acquistare a soli 48,99€, rispetto ai 59,99€ di listino. Dopo essere stato invitato presso un hotel di lusso, Luigi parte per una vacanza da sogno con Mario e amici. Tuttavia, il suo sogno si trasforma rapidamente in un incubo quando Re Boo svela che l’invito era una trappola per catturare Mario e gli altri. Aiutato ancora una volta dal prof. Strambic, il riluttante e fifone Luigi deve esplorare i piani di questo hotel infestato per salvare i suoi compagni.

