The Quarry per PS5: acquistalo ora a un prezzo super

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la versione PS5 di The Quarry, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,99€, rispetto agli usuali 76€ di listino, per un risparmio reale di 36,01€ e uno sconto del 47%.

Sviluppato da Supermassive Games (già autori di Until Dawn) e pubblicato da 2K, The Quarry è il nuovo horror di stampo cinematografico che conta, nel cast, attori come David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) e molti altri ancora.

The Quarry vi permette di giocare nei panni di ognuno dei nove animatori del campo in un racconto cinematografico, dove ogni scelta plasma la storia con una rete di possibilità. Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, abbiamo affermato che “il nuovo survival horror di Supermassive Games fa ritorno alle radici dello studio e dà vita ad un’esperienza slasher davvero intrigante. Cinematografica nella forma e nel contenuto, la nuova opera dello studio britannico parte da alcuni capisaldi classici, che tuttavia plasma in modo da renderli comunque molto moderni, e riporta in auge un genere caro allo sviluppatore, che si era leggermente assopito con l’antologia The Dark Pictures“.

