The Medium: l’immaginario dell’horror rapisce nel nuovo trailer live action

The Medium sarà una delle uscite che caratterizzeranno il mese che stiamo vivendo e, in vista del suo debutto, gli sviluppatori di Bloober Team hanno diffuso oggi un nuovo trailer live action dedicato all’immaginario, i personaggi e le atmosfere del loro ambizioso horror psicologico.

Nel video, che potete vedere di seguito, viene citato in modo palese il pittore Zdzisław Beksiński, la grande fonte di ispirazione per la direzione artistica del titolo. Mentre ci muoviamo tra effetti speciali e immaginari inquietanti, la protagonista Marianne si confronta con il misterioso Thomas e con uno spirito, conosciuto come Sadness (tristezza, ndr). A completare il quadro anche The Maw, che gli autori presentano come una «entità ingannevole» che viaggia tra il mondo materiale e quello spirituale.

The Medium è stato anche mostrato con una ricca clip di gameplay nei giorni scorsi: trovate quattordici minuti in compagnia del gioco nella nostra notizia dedicata. Vi ricordiamo che l’uscita è fissata per il 28 gennaio prossimo, quando il gioco esordirà su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e ovviamente Windows.

Inoltre, fin dal day-one sarà anche parte di Xbox Game Pass, il catalogo on demand in abbonamento della casa di Redmond.